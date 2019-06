Evolis : Communiqué de presse Evolis du 20 juin 2019

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Angers, le 20 juin 2019 - Les actionnaires de référence de la société EVOLIS - Emmanuel PICOT, Cécile BELANGER, Serge OLIVIER, Didier GODARD et Yves LIATARD ainsi que certains actionnaires historiques annoncent avoir apporté le 19 juin 2019 leurs participations dans le capital d'EVOLIS, soit 3 287 618 actions représentant 62,97 % du capital1 de cette dernière à la société CEDYS & CO, société nouvellement créée et contrôlée à 100% par ces derniers.

En conséquence, la société CEDYS & CO déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire visant les actions de la société EVOLIS après la publication des résultats semestriels, la finalisation des travaux d'évaluation et la réunion du Conseil d'administration de la société. Un communiqué complémentaire sera diffusé, en application des dispositions de l'article 231- 16 du règlement général de l'AMF, à cette occasion.

Dans un marché mouvant et plus incertain depuis 3 ans, conjugué à une gestion de l'ensemble des zones géographiques - et notamment de l'Asie - qui se complexifie, le pilotage de l'activité d'EVOLIS devient plus difficile et moins prévisible. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, le management a engagé un programme d'investissements important et souhaite pouvoir se consacrer pleinement aux problématiques de développement du groupe. Dans un contexte où il n'est plus envisagé de recourir au levier boursier à l'avenir, la forte volatilité du cours de bourse pénalise par ailleurs la notoriété d'EVOLIS et perturbe les relations avec ses clients, ses salariés et partenaires à défaut d'être un gage de pérennité et de stabilité.

Ces analyses ont finalement conduit les actionnaires de référence à offrir une liquidité immédiate aux actionnaires minoritaires.

La réalisation des apports a été effectuée sur la base d'une valeur de 30 euros par action EVOLIS.

CEDYS & CO déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société EVOLIS. Il est précisé que, dans l'hypothèse où les conditions légales et réglementaires alors en vigueur seraient satisfaites à l'issue de l'offre publique, CEDYS & CO demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire. Dans cette perspective, le conseil d'administration d'EVOLIS a désigné, conformément aux dispositions de l'article 261-1 I 1er et 4ème et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Didier KLING Expertise et Conseil en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée et le cas échéant du retrait obligatoire.

1 62 736 actions EVOLIS, soit 1,2% du capital, seront conservées par Emmanuel Picot et les deux actionnaires historiques et apportées à l'offre.