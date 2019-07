Evolis : Communiqué de presse Evolis - modification de l'agenda financier 2019

Angers, le 9 juillet 2019 - Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation pour cartes plastiques, annonce la modification de son agenda financier.

Compte tenu de l'avancement, au 8 août 2019, de la date de publication de ses résultats semestriels, Evolis annonce que la publication de son chiffre d'affaires semestriel interviendra à la même date, soit le 8 août 2019 après bourse (au lieu du 23 juillet 2019 comme initialement prévu).

Au-delà de ces publications, les investisseurs sont invités à consulter le site internet de la Société (www.evolis.com) dont les informations sont régulièrement mises à jour. Toute l'information « corporate » et financière sur la Société est disponible dans l'espace « Relations Investisseurs » du site internet de la Société.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS:

Chiffre d'affaires 1er semestre 2019 et résultats semestriels 2019 : le 8 août 2019 après bourse

