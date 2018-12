Evolis : lance une solution dédiée à l’hôtellerie... et plus

La société Evolis lance sa nouvelle solution Edikio Guest dédiée à l'étiquetage des buffets. Cette solution tout-en-un permet aux hôtels, traiteurs, mais aussi aux bateaux de croisière de créer et d'imprimer eux-mêmes des étiquettes de buffet de façon instantanée, simple et esthétique à un prix abordable.

Des étiquettes de buffet élégantes créées sur place

Les hôtels proposent des buffets de plus en plus sophistiqués et variés. En parallèle, il est devenu indispensable de présenter à une clientèle de plus en plus exigeante des informations claires sur les produits et les allergènes. La solution d'étiquetage Edikio Guest d'Evolis répond à ces exigences. Avec cette solution tout-en-un, le responsable de restauration peut créer et imprimer en quelques sécondes des étiquettes de présentation sur des cartes résistantes et lavables. Elles permettent d'afficher des informations telles que la dénomination, les ingrédients ou encore les allergènes, dans une ou plusieurs langues.

Et plus encore

Un hôtel a des multiples besoins de cartes personnalisées. Edikio Guest permet aussi d'émettre :

des badges de personnel,

des cartes pour les réceptions et les séminaires,

des cartes cadeaux,

des étiquettes de bagages,

des cartes promotionnelles,

des cartes d'accès aux services de l'hôtel (spa, casinos, golf etc.),

ou encore des étiquettes de prix pour la boutique de l'hôtel.

L'établissement peut ainsi rentabiliser son investissement et améliorer la qualité de son offre de service. L'idée d'utiliser les systèmes d'impression d'Evolis pour les étiquettes de buffet a été initiée par quelques hôtels en Scandinavie et en Asie, mais le concept a muri en France. Plusieurs hôtels pilotes dans le Grand Ouest, tels que le Best Western Plus Hôtel d'Anjou à Angers, l'hôtel Barrière Le Royal La Baule et à Relais Thalasso Château de Tourelles à Pornichet ont testé la solution et validé la pertinence pour leur secteur.

Deux solutions packagées pour répondre à tous les besoins

Deux offres sont proposées qui contiennent :

un logiciel de création d'étiquettes, spécialement conçu pour les besoins de l'hôtellerie,

une imprimante à cartes,

des cartes plastiques noires

et un ruban d'impression blanc

Emmanuel Picot, président d'Evolis explique : « Après le succès mondial de notre solution d'étiquetage de prix pour le commerce alimentaire, je suis fier de pouvoir annoncer aujourd'hui une solution abordable adaptée aux besoins de l'hôtellerie et tout établissement avec une offre de restauration. Cette solution multifonction leur permet de se démarquer, de mieux communiquer avec leurs clients et de renforcer ainsi leur image de marque. »

