Evolution Gaming Group AB : Livingstone effect, I presume

Evolution Gaming entraîne dans sa chute son compatriote NetEnt (-8,4% à 82 SEK), qu'il a proposé en juin de racheter en actions, créant une corrélation entre les deux titres. Malgré la baisse du jour, Evolution Gaming a vu son cours plus que tripler en un an, et afficher plus de 140% de hausse par rapport au 1er janvier. Cette prise de bénéfices de Livingstone a fourni à des analystes un prétexte pour modérer leurs avis sur le dossier. DNB Markets et Pareto sont ainsi passés d'acheter à conserver en visant respectivement 720 et 745 SEK.