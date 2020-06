Evolution Gaming Group s'offre son rival NetEnt

Le conseil d'administration de NetEnt recommande à l'unanimité à ses actionnaires d'accepter l'offre. Des actionnaires détenant plus de 68% du capital se sont engagés à apporter leurs titres.

L'accord fixe un seuil d'apport à l'offre de 90% des actions de NetEnt. Evolution Gaming demandera le soutien de ses propres actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire pour émettre de nouvelles actions afin d'aider à financer la transaction. Certains d'entre eux, qui contrôlent environ 32,53% des votes, ont d'ores et déjà apporté leur appui. Evolution Gaming publiera un document officiel concernant l'offre vers le 14 août 2020. La période d'acceptation de l'offre commencera le 17 août 2020 et expirera le 26 octobre 2020.

"Cet accord stratégique marque une étape importante dans la vision à long terme d'Evolution, qui est de devenir le leader mondial du marché des jeux d'argent en ligne. La combinaison de l'offre d'Evolution dans les casinos en ligne et de la position de leader de NetEnt dans le domaine des machines à sous en ligne donnera naissance à un portefeuille de classe mondiale qui nous permettra de servir une clientèle croissante. En outre, le positionnement établi de NetEnt aux États-Unis, nous placera dans une position favorable pour tirer parti de la réglementation en vigueur en Amérique du Nord", commentait Jens von Bahr, président d'Evolution Gaming.

Des synergies sont également attendues à l'issue de ce rapprochement, estimées à 30 M€ par rapport à la base de coût combiné de NetEnt et d'Evolution du T1 2020. Ces économies devraient être entièrement réalisées en 2021.

Evolution Gaming ne prévoit pas que le rapprochement aura un impact sur les collaborateurs respectifs d'Evolution ou de NetEnt, y compris sur leurs conditions d'emploi ou sur les lieux où les sociétés opèrent actuellement. Après la conclusion de l'offre, Evolution a l'intention de procéder à un examen minutieux pour évaluer comment le groupe peut s'organiser de la meilleure manière possible.

Le cours de l'action Evolution Gaming chute de -9.64 % ce matin, tandis que NetEnt est en hausse de +27% à 71.15 SEK.

