Evolva conclut un nouvel accord avec International Flavors & Fragrances

Zurich (awp) - La biotech Evolva a conclu un nouvel accord avec International Flavors and Fragrances (IFF), un leader du développement de produits de consommation pour le goût, les parfums et l'alimentation. Cet accord porte sur la poursuite du développement et la commercialisation de vanilline, a précisé Evolva mercredi soir.

Les deux entreprises collaborent déjà depuis 2011. Le nouvel accord permettra à IFF d'étendre la commercialisation du produit, alors qu'Evolva se chargera de la poursuite du développement. IFF verse des paiements pour les produits fabriqués et vendus ainsi qu'une provision de vente, ce doit permettre à Evolva d'atteindre de break-even de cash d'ici 2023.

rp