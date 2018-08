Evolva réduit ses pertes au 1er semestre, ventes en nette hausse

Zurich (awp) - La société Evolva a bouclé la première moitié de 2018 sur une perte nette de 14,7 millions de francs suisses, contre -20,3 millions un an plus tôt. Le doublement du produit des ventes a été presque intégralement compensé par la chute de plus d'un quart des revenus issus des activités de recherche et développement (R&D), indique la biotech de Bâle-Campagne jeudi dans un communiqué.

Ainsi, le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et fin juin s'est monté à 3,8 millions, en hausse de 6% en rythme annuel. Au niveau des coûts, les principaux postes R&D et frais généraux ont diminué de plus de 20% à respectivement 9,7 et 7,0 millions.

Le résultat net a en outre profité d'un effet fiscal positif de 0,1 million, contre un effet négatif de 1,6 million un an plus tôt, ainsi que de l'appréciation du dollar au cours des six derniers mois, précise Evolva.

A fin juin, les liquidités d'Evolva se montaient à 75,0 millions de francs suisses, contre 97,2 millions au bouclement de 2017, et les fonds propres à 208,2 millions.

Au vu du nombre croissant d'applications pour ses produits, d'autorisations de mise sur le marché et d'initiatives commerciales, la direction du groupe anticipe une poursuite de sa dynamique de ventes. Par ailleurs, les mesures d'économies introduites en août en 2017 portent leurs fruits et devraient permettre à Evolva de réduire ses pertes sur l'ensemble de l'exercice 2018.

