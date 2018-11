Evonik : rachète PeroxyChem contre 625 millions de dollars

08/11/2018 | 11:46

Le chimiste allemand Evonik Industries a convenu de racheter la société américaine PeroxyChem, un fabricant de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique basé à Philadelphie, auprès du fonds d'investissement One Equity Partners. Montant de l'opération : 625 millions de dollars, soit environ 520 millions d'euros.



En 2018, PeroxyChem devrait enregistrer un CA d'environ 300 millions de dollars et dégager un EBITDA ajusté de l'ordre de 60 millions de dollars.



Les synergies étant évaluées à 20 millions de dollars (d'ici 2022), l'opération valorise donc PeroxyChem 10,4 fois son EBITDA avant ces dernières, et 7,8 fois après. L'acquisition devrait devrait être relutive pour Evonik dès l'exercice qui suivra sa finalisation.





