EVONIK : DZ Bank favorable sur le dossier

Données financières EUR USD CA 2020 12 286 M 14 445 M - Résultat net 2020 538 M 632 M - Dette nette 2020 2 895 M 3 404 M - PER 2020 22,9x Rendement 2020 4,62% Capitalisation 11 569 M 13 616 M - VE / CA 2020 1,18x VE / CA 2021 1,13x Nbr Employés 32 621 Flottant 41,1% Graphique EVONIK INDUSTRIES AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EVONIK INDUSTRIES AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 26,75 € Dernier Cours de Cloture 24,87 € Ecart / Objectif Haut 32,7% Ecart / Objectif Moyen 7,56% Ecart / Objectif Bas -19,6% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Christian Kullmann Chairman-Executive Board Bernd Tönjes Chairman-Supervisory Board Ute Wolf Chief Financial Officer Andreas Fischer Chief Innovation Officer Siegfried Luther Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EVONIK INDUSTRIES AG -8.60% 13 616 BASF SE -24.86% 54 713 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 5.72% 49 792 DUPONT DE NEMOURS, INC. -10.75% 42 048 ROYAL DSM N.V. 11.15% 25 757 FMC CORPORATION 9.39% 14 147