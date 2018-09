Evoqua Water Technologies : acquiert IsH20Top Group, élargissant sa présence sur le marché canadien 0 0 04/09/2018 | 14:08 Envoyer par e-mail :

Evoqua Water Technologies Corp. (NYSE : AQUA) a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquise le groupe privé IsH 2 0Top (prononcé « isotope »), un fournisseur basé au Québec d'équipements et de systèmes de traitement d'eau de haute pureté, de services de maintenance d'équipements et de déionisation. L'acquisition renforce les capacités du service canadien d'Evoqua. Les conditions de l'acquisition n'ont pas été dévoilées. IsH 2 0Top dessert les marchés ultra-purs de la microélectronique, et industriels, universitaires, médicaux, des laboratoires et pharmaceutiques de la région du Québec. Il fournit à sa clientèle avec une variété de solutions y compris d'osmose inversée, les systèmes d'eau désionisée et la purification de vapeur. « C'est avec grand enthousiasme que l'équipe IsH 2 0Top rejoint la famille Evoqua. Notre engagement commun au service à la clientèle est clairement un facteur déterminant dans la décision de nous joindre », a dit Pierre Reznyak, président du Groupe IsH 2 0Top. Il rejoindra la division des technologies de l'industrie légère d'Evoqua, qui fait partie de son segment industriel, et élargira le réseau du service de l'entreprise. « Pendant 25 ans, IsH 2 0Top a connu beaucoup de succès en assurant un excellent service à la clientèle et en se forgeant une réputation de partenaire de confiance, » a déclaré Ron Keating, chef de la direction d'Evoqua. « Nous souhaitons la bienvenue à IsH 2 0Top parmi la famille Evoqua et nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'aider à sa croissance au sein d'Evoqua. » Evoqua a un réseau de service et de soutien quatre fois plus important que son plus proche concurrent. De ce fait, un technicien de service Evoqua certifié se trouve à moins de 2 heures de route de 90 % des 25 000 clients industriels d'Evoqua. À propos d'Evoqua Evoqua Water Technologies est un fournisseur de premier plan de solutions essentielles de traitement d'eau, proposant des services, systèmes et technologies qui répondent aux besoins de ses clients tout au long du cycle de vie de l'eau. Evoqua Water Technologies œuvre pour la protection de l'eau, de l'environnement et de ses employés depuis plus de 100 ans, ce qui lui a valu une réputation de qualité, de sécurité et de fiabilité dans le monde entier. Avec son siège social à Pittsburgh, Pennsylvanie, Evoqua Water Technologies exploite 160 sites dans huit pays et, avec plus de 200 000 installations et 87 agences de service, occupe des positions chef de file sur les marchés nord-américains du traitement de l'eau municipale, commerciale et industrielle. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180904005240/fr/

