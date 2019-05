Evotec AG : Bon timing pour revenir à l'achat 10/05/2019 | 10:00 achat En cours

Cours d'entrée : 22.31€ | Objectif : 26€ | Stop : 20.34€ | Potentiel : 16.54% La zone de support moyen terme des 20.34 EUR devrait permettre au titre Evotec AG de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 26 €. Graphique EVOTEC AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 19 EUR.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Avec un PER attendu à 62.24 et 56.18 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Données financières (€) CA 2019 423 M EBIT 2019 67,7 M Résultat net 2019 52,0 M Trésorerie 2019 2,50 M Rendement 2019 - PER 2019 62,24 PER 2020 56,18 VE / CA 2019 7,75x VE / CA 2020 6,73x Capitalisation 3 282 M Prochain événement sur EVOTEC AG 14/05/19 Q1 2019 Publication de résultats

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 25,1 € Ecart / Objectif Moyen 14%

Dirigeants Nom Titre Werner Lanthaler Chief Executive Officer Wolfgang Plischke Chairman-Supervisory Board Craig L. Johnstone Chief Operating Officer & Member-Management Board Enno Spillner Chief Financial Officer Cord E. Dohrmann Chief Scientific Officer