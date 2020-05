EVS Broadcast Equipment : COMPLEMENTS ITS LIVE PRODUCTION SOLUTION PORTFOLIO BY ACQUIRING BROADCAST NETWORK INFRASTRUCTURE SPECIALIST AXON

PRESS

contrôle centralisé avec des ressources évolutives distribuées. Le savoir-faire interne de l'entreprise en matière de FPGA et d'infrastructure média, couplé à son expérience d'autres méthodologies, complète parfaitement nos processus de recherche et développement ».

Peter Schut, le directeur technique d'Axon, conclut : « Notre regroupement avec EVS est un mariage unique dans notre industrie. En l'absence de produits redondants, notre synergie sera maximale. Notre gamme d'infrastructures modulaires Synapse a fait ses preuves dans les applications les plus exigeantes, tandis que la nouvelle plate-forme Neuron, le premier véritable processeur intégré au réseau conçu pour des processus de production IP en temps réel, vient s'ajouter parfaitement à la gamme de produits EVS. Cerebrum, notre système de contrôle largement déployé, puissant et flexible, ajoute une couche de contrôle globale sur les produits des deux sociétés. Je vois un fantastique avenir commun pour nos deux sociétés. »

La marque Axon sera absorbée par EVS au cours des prochaines semaines et son portefeuille de produits sera intégré dans l'offre globale de solutions EVS. L'objectif est d'intégrer tous les collaborateurs d'Axon et d'investir davantage dans leur technologie et leur expertise du marché.

Axon a généré 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2019. La valeur de l'acquisition est établie à 10,5 millions d'euros, auquel s'ajoute un earn-out maximum de 2,5 millions d'euros. L'acquisition sera payée en cash et par endettement.

Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu'à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s'engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l'occurrence d'événements non anticipés après la date de ce jour.

A propos d'EVS

Nous créons un retour sur l'émotion.

EVS est mondialement reconnu comme le leader de la technologie de vidéo en direct pour les productions de radiodiffusion et de nouveaux médias. Notre passion et notre objectif ? Aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur l'émotion ! Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous diffusons chaque jour, et en temps réel, à des milliards de téléspectateurs, les images de sport les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus sensationnelles et les informations les plus récentes. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371.

Pour plus d'informations, visitez le site www.evs.com

A propos d'AXON

Axon est un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure IP et de diffusion flexibles et fiables. Que ce soit pour des solutions de conversion, de traitement du signal IP, ou de contrôle et de supervision avancés, vous pouvez compter sur nous pour assurer des processus de production critiques tout au long de la chaîne de diffusion. Toujours innovants et ouverts aux dernières normes industrielles, nos systèmes modulaires simplifient la complexité, améliorent la productivité et préparent votre entreprise à l'avenir. Basée aux Pays-Bas, avec des bureaux dans le monde entier et un réseau de revendeurs et d'intégrateurs de systèmes qualifiés, Axon apporte la confiance au cœur de la diffusion.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.axon.tv