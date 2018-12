EVS Broadcast : arrivée de deux nouveaux actionnaires

27/12/2018 | 12:00

EVS Broadcast Equipment annonce la réalisation d'une augmentation de capital par laquelle Ackermans & van Haaren et Belfius Assurance ont chacun souscrit à 351.012 actions nouvelles, représentant une participation de 2,45% pour chacun.



'Grâce à cette opération, et en plus de la disponibilité de ces fonds supplémentaires, EVS Broadcast Equipment renforce sa structure d'actionnariat avec l'arrivée de deux nouveaux actionnaires', explique-t-il.



Le groupe de solutions de production vidéo en direct précise que cette augmentation de capital fait passer le nombre d'actions composant son capital social à 14.327.024, à comparer à 13.625.000 précédemment.



