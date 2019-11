LALALAB devient rentable et va s’attaquer au marché américain

La start-up créée en 2012 procède à un adossement industriel en 2016. C’est en effet Exacompta Clairefontaine qui en prend le contrôle et trois ans plus tard LALALAB est leader européen !

Evidemment en matière d’impression de photos de smartphones, LALALAB décide dès sa création d’un modèle Application, iOS et Android avec Apple Store et Google play. L’application est assez intuitive, même si on aimerait que ce soit encore plus facile d’utilisation.

Toujours est-il qu’après 7 ans, la start-up est rentable, enregistre 10 000 commandes par jour avec une moyenne de 15 tirages par internaute soit près de 55 millions de tirages par an. Le chiffre d’affaires prévisionnel de l’année prochaine s’établit raisonnablement à 30 millions €.

Si le taux d’utilisation régulière peut encore être amélioré (2 millions de clients dits réguliers pour 9 millions de téléchargement de l’app), les français basés à Paris dans quartier bobo du 10ème arrondissement veulent passer de leader européen à leader mondial en s’attaquant notamment au marché états-unien. Le Directeur Général explique dans le JDD du 3 novembre « Dès l’été 2020, on veut investir le marché américain, où peu d’acteurs mobiles sont présents ».

Comme souvent la stratégie marketing sera le facteur clé succès pour la pénétration d’un marché aussi important que les USA, laquelle passe notamment par les influenceurs… Mais Romain Coirault dévoile aussi au JDD un projet technique innovant en cours de développement pour « améliorer la qualité des fichiers retravaillés envoyés par la clientèle ».

En tout cas « cocorico » pour le leader européen LALALAB, détenu par Exacompta Clairefontaire coté à la Bourse de Paris. Le cours s’établissait hier à 114 €, en hausse de +3,64% sur 1 an et de +107,27% sur 5 ans. La Valeur cumule croissance et rendement puisqu’elle verse aussi un dividende de près de 2,5% !