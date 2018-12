Exel : résultats 'sans surprise', Oddo ajuste la cible

18/12/2018 | 10:54

Après des résultats annuels 'totalement en ligne avec [ses] attentes' mais 'légèrement en deçà du consensus', l'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation neutre sur le titre Exel Industries.



'L'exercice 2018/19 devrait renouer avec une légère croissance bénéficiaire. Il n'en demeure pas moins que l'environnement demeure sous contrainte. Aussi, dans l'attente d'une meilleure visibilité et d'une confirmation du redressement des résultats, nous laissons inchangée notre opinion Neutre', indique Oddo BHF.



L'analyste ajuste par ailleurs son objectif de cours, passant de 90 à 72 euros.





