EXEL INDUSTRIES :Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018-2019 : Un 3ème trimestre affecté par les activités agricoles

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 25 juillet 2019





Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2018-2019

Un 3ème trimestre affecté par les activités agricoles

2017-2018 2018-2019 Variation

Publiée Variation à base comparable (*) Chiffre d'affaires 3ème trimestre

en M€ (Avril à Juin) 243,4 224,9 -7,6% -7,9% Pulvérisation Agricole 116,5 105,7 -9,2% -10,4% Arrachage de Betteraves 30,8 22,6 -26,8% -23,0% Pulvérisation et Arrosage de jardin 50,0 49,4 -1,2% -1,3% Pulvérisation Industrielle 46,1 47,3 +2,5% +1,3%





2017-2018 2018-2019 Variation

Publiée Variation à base comparable (*) Chiffre d'affaires 9 mois

en M€ (Octobre à Juin) 586,4 573,8 -2,2% -2,0% Pulvérisation Agricole 290,6 282,9 -2,7% -3,4% Arrachage de Betteraves 61,9 54,0 -12,9% -8,1% Pulvérisation et Arrosage de jardin 93,2 94,5 +1,4% +1,4% Pulvérisation Industrielle 140,7 142,4 +1,3% +1,2%

(*) Le chiffre d’affaires à base comparable prend en compte :

L’effet change : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente. Cet effet est positif de 1,5M€ sur le 3 ème trimestre 2018-2019 et de 1,9M€ sur le cumul à fin Juin 2019.

trimestre 2018-2019 et de 1,9M€ sur le cumul à fin Juin 2019. L’application de la norme IFRS 15 : le chiffre d’affaires à base comparable de l’année en cours exclut l’impact de cette nouvelle norme comptable. Cet effet est négatif de -0,8M€ sur le 3ème trimestre 2018-2019 et de -2,6M€ sur le cumul à fin Juin 2019.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2018-2019 est en baisse de -7,6% du fait des activités agricoles.

Pulvérisation Agricole

Sur le 3ème trimestre, la Pulvérisation Agricole enregistre une décroissance de -9,2% due, entre autres, au recul des ventes en grande culture en Ukraine et en Australie du fait des mauvaises récoltes de la saison passée. De plus, les ventes aux USA ont été affectées par les effets négatifs sur le cours de céréales de la guerre commerciale avec la Chine ainsi que par un climat très humide qui a retardé les semis. Les ventes sont en croissance en Chine et sur le marché viticole français.

Arrachage de Betteraves

Comme anticipé, le chiffre d’affaires de cette activité est en fort recul dans un contexte de crise de l’industrie sucrière européenne. Le développement international se poursuit avec une croissance des ventes en Chine.

Pulvérisation et Arrosage de Jardin

Léger recul pour la Pulvérisation et Arrosage de Jardin qui avait réalisé un très bon 2ème trimestre. En cumul à fin Juin (9 mois), l’activité est en croissance de +1,4% grâce à un bon référencement chez les distributeurs, à la croissance des ventes internet à l’international et au succès des nouveaux produits.

Pulvérisation Industrielle

Les ventes du 3ème trimestre de la Pulvérisation Industrielle sont en croissance de +2,5% principalement tirée par les pièces de rechange liées à la croissance des ventes d’équipements sur les deux dernières années.

Application de la norme IFRS 15

Le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » depuis le 1er octobre 2018. L’impact sur la comptabilisation du chiffre d’affaires provient essentiellement de la prise en compte, en déduction du chiffre d’affaires, des droits de retours de marchandises de l‘activité arrachage de betteraves et pulvérisation agricole. Sur les 9 premiers mois de l’exercice, cet effet est de -2,6M€ (dont -0,8M€ sur le 3ème trimestre).

La première application de la norme est traitée selon la méthode rétrospective simplifiée : les capitaux propres d’ouverture de l’exercice courant sont ajustés de l’impact cumulé. La diminution des réserves (incluant les impôts différés) qui en résulte est de 2,4M€.

Perspectives et Stratégie

M. Guerric Ballu, Directeur Général du Groupe EXEL Industries, commente :

« Nos clients agriculteurs font face à des changements agronomiques, techniques, réglementaires et économiques majeurs. EXEL Industries compte participer pleinement au défi de nourrir sainement une population mondiale qui sera de 9,7 milliards d’êtres humains en 2050, tout en assurant une agriculture compétitive, productive et respectueuse de l’environnement.

Concernant la Pulvérisation Agricole, nous avons annoncé, le 3 juillet dernier, le lancement d’un plan de réorganisation. Ce plan intervient dans un contexte politique français visant à réduire, voire à supprimer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture. Il a pour objectif de renforcer notre capacité d’innovation, d’organiser notre expertise et de la mettre au service des agriculteurs et d’améliorer la force de nos marques. Il consiste à regrouper nos activités françaises sur des Centres de Compétences de production et de recherche, ce qui va impliquer la fermeture des sites de Noyers-Saint-Martin et de Saint-Denis de l’Hôtel, dont les activités seront transférées respectivement vers Beaurainville et Epernay. Au global, le plan prévoit 261 suppressions de postes et 56 créations. La mise en œuvre de ce plan est préalablement soumise au respect de toutes les procédures légales de consultation des partenaires sociaux et de validation par les autorités administratives.

Comme prévu, notre activité d’Arracheuses de Betteraves est en forte décroissance du fait de la crise de l’industrie sucrière européenne. Anticipant un contexte difficile pendant au moins deux ans, nous avons ajusté nos capacités de production et avons mené un plan de réduction d’effectif de 100 personnes (permanents, temporaires et intérimaires) principalement en Allemagne. Nos efforts portent sur la réduction des coûts fixes et la baisse des stocks pour commencer l’exercice prochain sur des bases robustes.

Les coûts exceptionnels liés à ces réorganisations seront provisionnés dans les comptes au 30 septembre 2019.

L’activité Pulvérisation et Arrosage du Jardin avait bénéficié d’une météo exceptionnelle l’année dernière. La marque Hozelock continue de développer son référencement et d’améliorer ses parts de marché.

En Pulvérisation Industrielle, nous poursuivons notre stratégie de développement du matériel standard. Les plans d’action mis en œuvre aux USA portent leurs fruits mais nous faisons face à un ralentissement en Chine, principalement dans le secteur automobile. Ce ralentissement sera particulièrement visible au 4ème trimestre, qui avait été très fort l’année dernière. Nous renforçons nos efforts commerciaux sur les autres marchés asiatiques dont le potentiel de développement est important.

Compte tenu des difficultés rencontrées dans les activités agricoles et d’une référence à un 4ème trimestre particulièrement fort l’année dernière en Pulvérisation et Arrosage du Jardin et en Pulvérisation Industrielle, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018-2019 devrait être en décroissance de l’ordre de -6% à -8% par rapport à l’année dernière.

EXEL Industries a la capacité de réagir rapidement aux changements de conditions de marché. Notre stratégie d’innovation et d’internationalisation s’appuie sur des équipes performantes qui développent un relationnel fort avec nos clients et partenaires et agissent pour renouer avec une croissance profitable et durable. »

Prochains rendez-vous :

- Le 29 octobre 2019 après Bourse: chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018-2019 ;

- Le 19 décembre 2019 avant Bourse: résultats annuels 2018-2019.

EXEL Industries 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 13 mois 2016/2017 2017/2018 Chiffre d’affaires

en M€ 430,1 525,3 740,2 775,4 725,2 819,3 874,2 839,1

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3758 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.

VOS CONTACTS





Guerric BALLU Sophie BOUHERET

Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs

@Gu3rric sophie.bouheret@exel-industries.com

Tél : 01 71 70 49 50

Pièce jointe