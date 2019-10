EXEL INDUSTRIES :Chiffre d'affaires annuel en recul de -7,4%

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 29 octobre 2019





Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2018-2019

Chiffre d’affaires annuel en recul de -7,4%

2017-2018 2018-2019 Variation

Publiée Variation à base comparable (*) Chiffre d'affaires 4ème trimestre

en M€ (Juillet à Septembre) 252,7 203,1 -19,7% -19,9% Pulvérisation Agricole 73,7 73,2 -0,8% -2,5% Arrachage de Betteraves 92,6 59,4 -35,9% -34,7% Pulvérisation et Arrosage de jardin 25,3 18,1 -28,6% -27,8% Pulvérisation Industrielle 61,0 52,3 -14,2% -15,4%





2017-2018 2018-2019 Variation

Publiée Variation à base comparable (*) Chiffre d'affaires 12 mois

en M€ (Octobre à Septembre) 839,1 776,7 -7,4% -7,4% Pulvérisation Agricole 364,4 356,0 -2,3% -3,2% Arrachage de Betteraves 154,6 113,4 -26,7% -24,1% Pulvérisation et Arrosage de jardin 118,5 112,6 -5,0% -4,8% Pulvérisation Industrielle 201,6 194,7 -3,4% -3,9%

(*) Le chiffre d’affaires à base comparable prend en compte :

L’effet change : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente. Cet effet est positif de 1,4M€ sur le 4 ème trimestre 2018-2019 et de 2,9M€ sur le cumul à fin Septembre 2019.

trimestre 2018-2019 et de 2,9M€ sur le cumul à fin Septembre 2019. L’application de la norme IFRS 15 : le chiffre d’affaires à base comparable de l’année en cours exclut l’impact de cette nouvelle norme comptable. Cet effet est négatif de -0,5M€ sur le 4ème trimestre 2018-2019 et de -3,2M€ sur le cumul à fin Septembre 2019.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre de l’exercice 2018-2019 est en retrait de -19,7% du fait principalement de l’activité Arrachage de Betteraves et de la comparaison à un 4ème trimestre 2017-2018 exceptionnellement haut en Arrosage de jardin et en Pulvérisation Industrielle.

Sur l’exercice 2018-2019, le chiffre d’affaires s’établit à 776,7M€ en décroissance de -7,4% par rapport à l’exercice précédent. L’effet positif des taux de change est annulé par l’impact de la norme IFRS15.

·Pulvérisation Agricole

Sur le 4ème trimestre, la Pulvérisation Agricole est en baisse de -0,8%. Les zones en forte baisse sont l’Ukraine, l’Europe de l’Est et l’Australie, en continuité avec les tendances observées depuis le début de l’année. Les ventes France sont principalement tirées par la viticulture. Les ventes Chine sont en forte progression.

L’activité Pulvérisation Agricole termine l’année à -2,3% avec une baisse du prix de vente moyen, dans un contexte de marché incertain face aux sujets écologiques et environnementaux.

·Arrachage de Betteraves

Les ventes du 4ème trimestre des Arracheuses de Betteraves sont très inférieures à celles de l’exercice précédent.

Sur l’année, l’activité Arrachage de Betteraves est en décroissance de -26,7% dans un contexte de crise de l’industrie sucrière en Europe. Le développement en Chine se poursuit et les ventes de terra Variant progressent de près de 10%.

·Pulvérisation et Arrosage de Jardin

L’Arrosage de Jardin avait bénéficié l’année dernière d’un été particulièrement chaud et sec. Les ventes du 4ème trimestre 2018-2019 sont donc en baisse de -28,6% par rapport à l’exercice précédent mais en croissance de l’ordre de +5% par rapport à un 4ème trimestre standard, tels qu’en 2016-2017 ou 2015-2016.

La marque Hozelock continue à gagner des parts de marché, notamment en Angleterre, son principal marché.

·Pulvérisation Industrielle

Le 4ème trimestre 2018-2019 est en décroissance de -14,2% du fait du phasage des projets et d’un trimestre particulièrement élevé pour les ventes de matériel standard en Chine l’année dernière.

Sur l’exercice, la Pulvérisation Industrielle est à -3,4% avec des ventes de projets en baisse de près de 20% et des ventes de matériel standard en légère croissance. La forte progression de l’activité aux USA a compensé le ralentissement observé en Chine depuis le 2ème trimestre.

·Application de la norme IFRS 15

Le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » depuis le 1er octobre 2018. L’impact sur la comptabilisation du chiffre d’affaires provient essentiellement de la prise en compte, en déduction du chiffre d’affaires, des droits de retours de marchandises de l‘activité arrachage de betteraves et pulvérisation agricole. Sur l’exercice, cet effet est de -3,2M€ (dont -0,5M€ sur le 4ème trimestre).

La première application de la norme est traitée selon la méthode rétrospective simplifiée : les capitaux propres d’ouverture de l’exercice courant sont ajustés de l’impact cumulé. La diminution des réserves (incluant les impôts différés) qui en résulte est de 2,4M€.

·Perspectives et Stratégie

M. Guerric Ballu, Directeur Général du Groupe EXEL Industries, commente :

« Comme anticipé, nous terminons l’année avec un chiffre d’affaires de 776,7M€, en décroissance de -7,4% par rapport à l’année dernière. Les deux tiers de cette décroissance sont dus à l’activité Arrachage de Betteraves.

L’industrie sucrière traverse une crise majeure. Suite à la fin des quotas sucriers en Europe et à l’augmentation de production en Inde, Thaïlande et Chine, le cours du sucre s’est effondré pour atteindre son plus bas niveau depuis près de onze ans. Plusieurs sucreries ont fermé en Europe et les surfaces cultivées ont été réduites. Conformément à nos précédentes communications, nous avons ajusté nos capacités de production et réduit notre effectif de 100 personnes (permanents, temporaires et intérimaires) principalement en Allemagne. Nous nous préparons à faire face un contexte toujours difficile en 2019-2020 qui pourrait durer 2 ans avec de nouvelles fermetures de sucreries.

La performance de la Pulvérisation et Arrosage du Jardin est très dépendante des conditions météorologiques. Dans un contexte moins favorable que l’année dernière, Hozelock a continué à gagner des parts de marché et faire croître ses produits innovants. Notre ambition pour la marque Hozelock est de gagner des parts de marché importantes en Europe continentale tout en maintenant notre fort leadership sur le marché britannique

En Pulvérisation Industrielle, notre stratégie de développement des ventes de produits standard et de partenariat avec des intégrateurs pour les projets a continué à porter ses fruits, notamment aux USA qui ont réalisé une très bonne année. Les leviers de croissance sur le prochain exercice seront l’innovation, le lancement de la nouvelle gamme de pompes et de pistolets et le développement de notre circuit de distribution.

Les ventes de Pulvérisateurs Agricoles sont contrastées selon les zones géographiques. Elles sont en baisse en Europe, et pour répondre aux attentes du grand public et des agriculteurs en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, nous agissons sur l’effet conjugué de notre réorganisation et de notre capacité à innover dans les technologies de pointe.

Nous avons annoncé en juillet dernier le lancement d’un plan de réorganisation rendu nécessaire pour réduire nos coûts et nos foyers de perte, renforcer notre capacité d’innovation, organiser notre expertise et la mettre au service des agriculteurs et améliorer la force de nos marques. Sur les sites industriels concernés, des mesures ont été négociées avec les partenaires sociaux. Il reste la formalisation des accords et la validation par les autorités administratives.

Depuis le début de notre histoire, nous sommes leader de l’innovation en matière de pulvérisation et sommes pionniers dans l’utilisation de nouvelles technologies. Aujourd’hui encore nous investissons sur les technologies de pointes telles que l’agriculture de précision, l’électronique, la pulvérisation confinée et l’intelligence artificielle pour la détection des plantes à traiter…

Et prochainement, nous allons proposer au marché des solutions qui répondront aux attentes des agriculteurs pour la transition agro-écologique »

Prochains rendez-vous :

- Le 19 décembre 2019 avant Bourse: résultats annuels 2018-2019;

- Le 23 janvier 2020 après Bourse: chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019-2020.

EXEL Industries 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 13 mois 2016/2017 2017/2018 Chiffre d’affaires

en M€ 430,1 525,3 740,2 775,4 725,2 819,3 874,2 839,1

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3758 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.

