EXEL INDUSTRIES : DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 2017-2018

EXEL Industries

Société Anonyme au capital de 16 969 750 €

Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex

RCS Epernay n° B 095 550 356

DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 2017-2018

Conformément à l'article 221-1-1 du Règlement Général de l'AMF, la société EXEL Industries, cotée sur Euronext Paris, compartiment B, établit un document d'information annuel mentionnant toutes les informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois, afin de satisfaire à ses obligations législatives ou réglementaires. Ce document, qui comprend les informations suivantes, sera transmis à l'AMF.

Informations périodiques et occasionnelles déposées à l'AMF ou diffusées par un diffuseur agréé par l'AMF et disponibles sur le site internet www.exel-industries.com :

19/01/2018 Agenda 2018 / Dates de publication au titre de l'exercice 2017-2018 05/01/2018 Bilan semestriel du contrat de liquidité 03/01/2018 Actions et Droits de vote au 30/12/2017 17/01/2018 Rapport financier annuel au 30/09/2017 19/01/2018 Document de référence 2017-2018 19/01/2018 Honoraires des contrôleurs légaux des comptes au titre de l'exercice 2016-2017 19/01/2018 Rapport du Président sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise 23/01/2018 Programme de rachat d'actions 23/01/2018 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017-2018 23/01/2018 Document d'information Annuel 2016-2017 13/02/2018 Une nouvelle administratrice indépendante et un administrateur représentant les salariés rejoignent le Conseil d'Administration 19/04/2018 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017-2018 31/05/2018 Résultats du premier semestre 2017-2018 14/06/2018 Rapport financier semestriel au 30/03/2018 19/07/2018 Chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2017-2018 26/07/2018 Bilan semestriel du contrat de liquidité 26/07/2018 éligibilité au PEA/PME 05/10/2018 Actions et Droits de vote au 30/09/2018 25/10/2018 Chiffre d'affaires du 4eme trimestre 2017-2018 17/12/2018 EXEL Industries versera 1000 € de prime exceptionnelle de solidarité 18/12/2018 Résultats de l'exercice 2017-2018 08/01/2019 Bilan semestriel du contrat de liquidité 08/01/2019 Actions et Droits de vote au 30/12/2017 17/01/2019 Agenda 2019 / Dates de publication au titre de l'exercice 2018-2019 17/01/2018 Rapport financier annuel au 30/09/2018 17/01/2019 Document de référence 2017-2018 17/01/2019 Honoraires des contrôleurs légaux des comptes au titre de l'exercice 2017-2018

2. Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales (BALO) disponibles sur le site internet http://balo.journal-officiel.gouv.fr :

17/01/2018 Avis de convocation de l'AG du 07/02/2019 19/02/2018 Publication des comptes annuels 28/12/2018 Avis de réunion de l'AGO du 07/02/2019 21/01/2018 Avis de convocation de l'AG du 07/02/2019

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: EXEL INDUSTRIES via Globenewswire