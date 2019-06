EXEL INDUSTRIES :Résultat semestriel 2018-2019 affecté par les activités agricoles et la restructuration de l'activité Arracheuses de Betteraves

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 4 juin 2019





Résultat Semestriel 2018-2019

EXEL Industries : Résultat semestriel affecté par les activités agricoles et la restructuration de l’activité Arracheuses de Betteraves

1er Semestre 2018 1er Semestre 2019 en M€ Oct 17 - Mars 18 Oct 18 - Mars 19 Chiffre d'affaires 343.0 348.9 Résultat Opérationnel Courant 10.9 5.0 % 3.2% 1.4% Eléments non récurrents 0.3 -4.2 Frais financiers -1.8 -1.9 Gains/pertes de change -2.8 2.9 Résultat avant impôts 6.6 1.7 Charge d'impôt -2.6 -0.7 Mises en équivalence 0.1 0.2 Résultat net 4.1 1.2

·Analyse du résultat semestriel 2018-2019

Sur le premier semestre 2018-2019, la baisse du résultat opérationnel courant provient principalement de la détérioration des marges en Pulvérisation Agricole et en Arracheuses de Betteraves.

La Pulvérisation Agricole enregistre un chiffre d’affaires à +1,7% avec une croissance des ventes en viticulture et en arboriculture en France, partiellement compensée par la décroissance des ventes en Ukraine et en Australie. La marge brute se dégrade du fait de la pression concurrentielle et d’un mix produit et pays défavorable. Il en résulte une baisse du résultat opérationnel. Les coûts de R&D sont en croissance avec le développement de la pulvérisation de précision et l’analyse des données en provenance de nos équipements.

Les ventes d’Arracheuses de Betteraves sont en légère croissance sur le semestre (+1,0%) du fait du développement du Terra Variant, machine de logistique plein champs. La marge brute est affectée par la vente de machines d’occasion et des provisions pour dépréciation des stocks dans un contexte de marché en crise.

La Pulvérisation et Arrosage du Jardin, a démarré sa saison plus tôt que l’année dernière et enregistre une croissance de +4,4% sur le 1er semestre, largement tirée par le développement des ventes chez Amazon.

La Pulvérisation Industrielle bénéficie d’une forte croissance aux USA et d’amélioration de ses marges du fait de sa stratégie de recentrage sur les matériels standards.

Les charges non récurrentes incluent principalement les coûts de restructuration de l’activité d’Arracheuses de Betteraves

Le résultat net de la période est de 1,2M€ contre 4,1M€ l’année dernière, impacté par la baisse du résultat opérationnel et les charges non récurrentes.

Sur le premier semestre de l’exercice 2018-2019, les investissements nets ont été de 4,8M€ comparés à 11,9M€ l’année précédente, qui incluaient 7M€ de projets immobiliers en Allemagne et aux Pays-Bas.

L’Endettement Financier Net à fin mars 2019 ressort à 154,3M€ contre 151,9M€ l’année dernière à la même époque.

Processus d’audit

Le Comité d’Audit du Groupe s’est réuni le 27 mai 2019 après-midi. Les Commissaires aux Comptes ont fait état au Comité d’Audit de leurs contrôles effectués sur les comptes des principales filiales et du Groupe.

Ils n’ont pas émis de réserve à l’occasion de la revue limitée des comptes clos au 31 mars 2019. Ils ont mentionné, comme il est d’usage, une observation signalant le changement de méthode comptable du fait de la première application de la norme IFRS15.

Sur ces bases, le Conseil d’Administration du 28 mai 2019 a arrêté les comptes consolidés semestriels du Groupe EXEL Industries.

Application de la norme IFRS 15

Le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » depuis le 1er octobre 2018. L’impact sur la comptabilisation du chiffre d’affaires provient essentiellement de la prise en compte, en déduction du chiffre d’affaires, des droits de retours de marchandises de l‘activité arrachage de betteraves et pulvérisation agricole. Sur le 1ème semestre de l’exercice, cet effet est négatif de 1,8M€ sur le chiffre d’affaires et de 0,2M€ sur le résultat opérationnel courant.

La première application de la norme est traitée selon la méthode rétrospective simplifiée : les capitaux propres d’ouverture de l’exercice courant sont ajustés de l’impact cumulé. La diminution des réserves (incluant les impôts différés) qui en résulte est de 2,4M€.

·Perspectives et Stratégie

M. Guerric Ballu, Directeur Général du Groupe EXEL Industries, commente :

« Les résultats du premier semestre de cet exercice sont affectés par des marges dégradées dans les activités agricoles et les coûts de restructuration de l’activité Arracheuses de Betteraves. Malgré un résultat opérationnel en baisse, l’endettement est quasi-stable par rapport au 31 mars 2018 du fait d’un moindre accroissement des stocks et de la réduction des investissements immobiliers.

L’industrie sucrière traverse une crise majeure. Plusieurs fermetures de sucreries ont été annoncées en Europe et les surfaces cultivées sont ainsi réduites. Dans ce contexte, nous projetons une réduction significative de notre activité d’Arracheuses de Betteraves sur le second semestre et un contexte difficile pendant au moins deux ans qui nous amène à ajuster nos capacités de production. Un plan de réduction d’effectif est en cours de négociation avec les partenaires sociaux. Les coûts de ce plan de restructuration sont provisionnés dans les comptes du premier semestre 2018-2019.

Les résultats de la Pulvérisation Agricole sont en baisse et nous prévoyons un 2nd semestre encore difficile. Nous travaillons sur des plans d’action pour améliorer la force de nos marques et la dynamique d’innovation tout en réfléchissant à des mesures de redressement de nos marges et de rationalisation de notre activité. Nous devrons aussi faire face à un brusque changement de contexte marché aux USA, affecté par la guerre commerciale avec la Chine, la chute du prix des matières et des conditions climatiques très défavorables.

L’activité Pulvérisation et Arrosage du Jardin a bien commencé la saison. Si la météo reste favorable, nous devrions encore réaliser une bonne année.

En Pulvérisation Industrielle, nous poursuivons notre stratégie de développement de matériel standard. L’activité aux USA reste très dynamique mais nous anticipons un léger ralentissement en Asie.

Dans ce contexte, notre chiffre d’affaires annuel devrait terminer à un niveau inférieur à celui de l’année dernière. Notre profitabilité devrait être en recul sous l’effet de la dégradation des marges agricoles, de la sous-absorption des coûts fixes et des coûts de restructuration. Nous maintenons nos efforts pour réduire notre besoin en fond de roulement et devrions réduire notre endettement d’ici la fin de l’année.

L’innovation produit et le développement d’une expérience client unique sont des atouts fondamentaux pour assurer notre croissance future sur nos principaux marchés. »

·Prochains rendez-vous

- Le 4 juin 2019: résultats du 1er semestre 2018-2019 et réunion SFAF;

- Le 25 juillet 2019: chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018-2019 ;

- Le 29 octobre 2019: chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018-2019.

EXEL Industries 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 13 mois 2016/2017 2017/2018 Chiffre d’affaires en M€ 430,1 525,3 740,2 775,4 725,2 819,3 874,2 839,1

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial). La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3 758 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.





VOS CONTACTS

Guerric BALLU Sophie BOUHERET

Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs

@Gu3rric sophie.bouheret@exel-industries.com

Tél : 01 71 70 49 50

Pièce jointe