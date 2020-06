EXEL INDUSTRIES : les comptes semestriels dégradés par des dépréciations d'actifs.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Exel industries a enregistré au premier semestre, clos fin mars, une perte nette de 36,4 millions d'euros contre un bénéfice net de 1,2 million d'euros l’année dernière. Le résultat opérationnel courant est passé de 5 millions d'euros à -1,1 million d'euros. Le contexte macro-économique très incertain, notamment lié à la crise sanitaire a conduit le spécialiste de la pulvérisation à une augmentation du niveau de risque général pris en compte dans ses tests de dépréciation d'actifs.Il en résulte une dépréciation des survaleurs de la Pulvérisation Agricole de 26 millions, comptabilisée en charges non récurrentes.Par ailleurs, le nouvel effondrement du cours du sucre l'a amené à compléter la dépréciation exceptionnelle des stocks de machines d'occasion de l'activité Arrachage de Betteraves pour 2 millions d'euros. Enfin, les charges non récurrentes incluent les frais d'acquisition d'Intec.Le groupe a également enregistré 4,4 millions d'euros de pertes de change latentes, contre un gain de 2,9 millions au 31 mars 2019." Sur le premier semestre 2019-2020, la baisse du résultat opérationnel courant provient principalement de la baisse du chiffre d'affaires des activités de Pulvérisation Agricole et de Pulvérisation Industrielle dans le contexte de la crise sanitaire mondiale ", a commenté le groupe.Le plan de réorganisation lancé en 2019 produit des résultats visibles sur l'activité Arrachage de Betteraves. Au niveau de l'activité Pulvérisation Agricole, il attend des améliorations pour la fin de l'exercice fiscal.Le chiffre d'affaires a reculé de près de 10% à 314,3 millions d'euros.A court terme, la crise sanitaire a engendré une réduction de notre activité plus ou moins marquée selon les secteurs.Partout dans le monde, les équipes ont très rapidement mis en place les conditions d'un maintien des activités avec pour priorité la santé de nos collaborateurs. Ces mesures ont permis de limiter l'impact du confinement.Le groupe n'a pas souhaité utiliser les mesures d'urgence de décalage de paiement des charges sociales et taxes proposées par le gouvernement français." Même si nous ne voulons pas établir de pronostic pour l'ensemble de l'exercice, nous avons constaté une reprise assez rapide de nos ventes en avril et mai, sur les activités Pulvérisation Agricole et Jardin " a déclaré Yves Belegaud, Directeur général." Une incertitude concerne l'évolution des ventes d'arracheuses de betteraves. En effet, le nouvel effondrement du cours mondial du sucre rend les agriculteurs frileux en matière d'investissements. Par ailleurs, la reprise des ventes sur l'activité pulvérisation industrielle sera tributaire de l'évolution du secteur automobile, qui représente 55 % de l'activité, associée à une saisonnalité du chiffre d'affaires d'Intec qui ne produira son plein effet que sur le 1er trimestre 2020-2021 ".Dans ce cadre, le groupe a redoublé de vigilance, en engageant une nouvelle réduction de ses coûts fixes, et a gelé certains investissements non prioritaires