EXEL INDUSTRIES : un premier semestre en berne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Exel Industries recule de 0,71% à 56 euros dans le sillage de son point d’activité du premier semestre 2019. Sur la période, le groupe spécialisé dans la fabrication et le commerce de pulvérisateurs a enregistré un résultat net en baisse de 72% à 1,2 million d'euros. Le résultat opérationnel courant est en repli de 54,3% à 5 millions. Pour sa part, le taux de marge opérationnelle ressort à 1,4% soit -174 bp. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 348,9 millions, en hausse de 1,7% en données publiées et de 2,1% en données comparables." La détérioration des marges en Pulvérisation Agricole ( pression concurrentielle, mix produit et pays défavorable, alourdissement des coûts de R&D) et Arracheuses de Betteraves (marge brute affectée par la vente de machines d'occaion et provisons pour dépréciation des stocks) constitue la principale cause de retrait du résultat opérationnel courant) " , a commenté LCM, qui reste Neutre sur la valeur, avec un objectif de cours de 65 euros.En outre, des charges non récurrents ont été en partie compensées par des profits de changes de 2,9 millions d'euros, évitant au groupe d'afficher des pertes." Cette publication ne constitue en rien une surprise et elle est également à relativiser au regard de la forte saisonnalité que connaît le groupe dont l'essentiel des résultats, voire même parfois la totalité, est généré au second semestre de son exercice fiscal ", a ajouté LCM.Toutefois, le management a dressé un message prudent concernant les activités agricoles au second semestre, note Gilbert Dupont.Et ce, en prenant compte les importantes restructurations annoncées dans l'industrie sucrière et une rentabilité opérationnelle qui devrait rester faible en Pulvérisation Agricole, dans un contexte macroéconomique et géopolitique volatile malgré la prise en compte de mesures d'adaptations." Au global, l'activité et la rentabilité devraient s'inscrire en recul sur l'exercice ", note Gilbert Dupont, qui maintient son opinion Accumuler sur la valeur, mais abaisse son objectif de cours de 66,9 à 62 euros.