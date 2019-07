EXEL INDUSTRIES : va réorganiser ses activités de pulvérisation agricole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Exel Industries annonce mercredi qu’il entend réorganiser ses activités de pulvérisation agricole. « Nous regrouperons nos activités françaises sur des Centres de Compétences de production et de recherche, ce qui va impliquer la fermeture des sites de Noyers-Saint-Martin et de Saint-Denis de l’Hôtel, dont les activités seront transférées respectivement vers Beaurainville et Epernay », explique Guerric Ballu, le Directeur Général du groupe." Ces décisions sont portées par la famille Ballu et le conseil d'administration, et sont préalablement soumises au respect de toutes les procédures légales de consultation des partenaires sociaux et de validation par les autorités administratives ", a ajouté le dirigeant.Exel Industries explique qu'en France, les décisions politiques visent à réduire, voire à supprimer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans l'agriculture.La situation économique des sociétés du groupe fabriquant des pulvérisateurs agricoles devient plus tendue, en particulier celles qui vendent majoritairement sur le marché français.