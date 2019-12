Exel Industries : Nomination de Yves BELEGAUD en tant que Directeur Général d'EXEL Industries

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 02 Décembre 2019





Nomination de Yves BELEGAUD en tant que Directeur Général d’EXEL Industries

Le Conseil d’Administration d’EXEL INDUSTRIES a décidé de nommer Yves BELEGAUD Directeur Général du groupe, à compter du 17 décembre 2019 : ce choix a été effectué à l’issue d’un processus de sélection mené en collaboration avec le Comité de Rémunérations et de Nominations.

Guerric BALLU quittera le Groupe le 17 décembre 2019, après une période de passation à Yves de toutes les informations nécessaires à la direction d’EXEL INDUSTRIES.

Yves a acquis une riche expérience de dirigeant en France et à l’international durant 25 ans passés au sein du groupe TEREOS, un des principaux groupes coopératifs au monde spécialisé dans la transformation des betteraves, des céréales et de la canne à sucre où il a occupé successivement des postes de Directeur Industriel, de Directeur France, Europe de l’Est puis Europe, et de membre du Directoire.

Auparavant, il a occupé des postes d’ingénieur de production chez Peugeot, puis Rhodia.

Outre sa parfaite connaissance du monde agricole, Yves apportera au groupe EXEL INDUSTRIES un fort savoir- faire dans la maîtrise de la gestion opérationnelle, le management interculturel et la poursuite et l’intégration de nouvelles acquisitions.

Au-delà de ses compétences professionnelles, ce sont ses qualités humaines et managériales qui ont prévalu à son choix, de même que sa capacité à épouser les valeurs de long terme ainsi que l’ADN de notre groupe familial.

Je remercie très profondément et très sincèrement mon fils Guerric pour sa totale implication en tant que Directeur Général depuis 2011. Sous sa direction, le groupe EXEL Industries a quasiment doublé son Chiffre d’Affaires, en développant fortement sa part à l’international, tout en poursuivant la stratégie d’acquisitions que j’avais initiée depuis sa création en 1986.

Guerric a su constituer une équipe de management solide dans le respect des valeurs humaines et de long terme, impulsées depuis la création de Tecnoma par mon père Vincent BALLU et auxquelles ma famille reste profondément attachée.

Je lui adresse tous mes vœux de succès pour la suite de sa carrière.

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour notre groupe avec, pour la première fois, l’arrivée d’un Directeur Général extérieur à la famille.

Comme toujours dans les changements successifs, qui ont cimenté notre histoire, l’arrivée de Yves Belegaud ouvre une nouvelle opportunité de progression pour notre groupe EXEL Industries, tout en restant en parfaite cohérence avec les stratégies, l’ADN et les valeurs qui ont bâties notre succès.

Patrick BALLU

Président du Conseil d’Administration





A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3758 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.

