Exel Industries : éligible au PEA - PME 2019

Données financières (EUR) CA 2019 815 M EBIT 2019 48,5 M Résultat net 2019 30,7 M Dette 2019 54,6 M Rendement 2019 2,04% PER 2019 10,4x PER 2020 8,67x VE / CA2019 0,46x VE / CA2020 0,42x Capitalisation 322 M

Tendances analyse technique EXEL INDUSTRIES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 61,0 € Dernier Cours de Cloture 47,5 € Ecart / Objectif Haut 36,8% Ecart / Objectif Moyen 28,4% Ecart / Objectif Bas 20,6%

Dirigeants Nom Titre Guerric Ballu Chief Executive Officer & Director Patrick Ballu Chairman Sophie Bouheret Chief Financial Officer & Head-Investor Relations Marc Jean Claude Ballu Director & Deputy Chief Executive Officer Marie-Pierre du Cray-Sirieix Director & Group Chief Legal Officer

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EXEL INDUSTRIES -30.15% 364 ROPER TECHNOLOGIES 41.11% 39 053 ATLAS COPCO AB (ADR) --.--% 36 040 ATLAS COPCO 38.53% 36 040 FANUC CORP 24.35% 35 825 INGERSOLL-RAND 37.40% 30 099