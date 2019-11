COMMUNIQUE DE PRESSE Le 4 Novembre 2019





EXEL INDUSTRIES un groupe français, pionnier des technologies de pointe dans l’agriculture de précision, crée EXXACT Robotics

La prépondérance française dans les technologies de pointe ne cesse de s’affirmer ces dernières années. Cette tendance s’explique principalement par la dynamique d’innovation portée par des entreprises comme EXEL Industries, un groupe familial français spécialiste de la pulvérisation agricole depuis 1952, qui s’impose aujourd’hui comme pionnier des technologies de précision dans l’agriculture.

EXEL Industries s’est engagé depuis des années, dans la recherche et le développement de solutions techniques « intelligentes » visant à réduire de façon drastique les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés pour le traitement des cultures.

Cet investissement à long terme qui permet à EXEL Industries d’apporter dès à présent des réponses concrètes et performantes aux enjeux agroécologiques des agriculteurs, traduit également la volonté de se positionner comme force de proposition et acteur de premier rang pour construire l’avenir d’un secteur à ce jour très tendu.

Guerric Ballu, Directeur Général de EXEL Industries, commente :

« Les préoccupations environnementales des agriculteurs et du grand public sont de plus en plus fortes. D’un côté, les consommateurs réclament une alimentation produite dans le respect de l’environnement, recourant à un minimum de produits phytopharmaceutiques. De l’autre, les producteurs sont tenus d’utiliser les doses minimales indispensables pour sécuriser la qualité et le volume de leur production, tout en préservant la confiance de leurs clients.

Le groupe EXEL Industries, au travers de ses marques de pulvérisation agricole, propose un panel de solutions techniques de précision résultant d’années de R&D qui permet de réduire jusqu’à 50% à 90% les volumes de produits phytopharmaceutiques nécessaires pour protéger les espèces végétales cultivées et en améliorer le rendement.»

Parmi les exemples de technologies à haute valeur environnementales développées par le groupe EXEL Industries au cours de ces dernières années, nous pouvons citer les caméras intelligentes des sociétés AGRIFAC et BERTHOUD, capables d’identifier les mauvaises herbes présentes dans les cultures et de ne pulvériser que les surfaces nécessaires ; les systèmes de pulvérisation confinée proposés par HARDI et NICOLAS (panneaux récupérateurs qui recouvrent la vigne et permettent de recycler le produit pulvérisé n’ayant pas atteint sa cible), ou encore les tracteurs enjambeurs électriques de TECNOMA.

Le groupe EXEL Industries, fort de sa volonté de déployer tous les moyens pour maintenir un niveau élevé d’innovation, maitriser les techniques de pointe et anticiper les besoins dans le domaine la transition agroécologique, annonce la création de la nouvelle société « EXXACT Robotics », spécialisée dans les technologies d’agriculture de précision mettant en œuvre l’intelligence artificielle, la robotique, l’électronique et l’agronomie.

Colin Chaballier, Directeur Général d’EXXACT Robotics :

« EXXACT Robotics apporte une réponse industrielle innovante dans le contexte actuel d'accélération de la transition agricole. Notre offre de capteurs et de solutions robotisées procure aux agriculteurs les outils pour cibler, automatiser et tracer les travaux du quotidien dans les meilleures conditions de performance, de sécurité et de respect de l'environnement. »





De par sa vision stratégique, le groupe EXEL Industries se situe aujourd’hui au confluent des attentes sociétales et agricoles. Au-delà de sa position de pionnier dans son domaine, le groupe EXEL Industries est plus que jamais mobilisé pour faire de la transition agroécologique une opportunité au profit de notre avenir et de celui des générations futures avec l’ambition de contribuer à l’excellence française sur la scène internationale.

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3758 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.

VOS CONTACTS

Guerric BALLU Sophie BOUHERET

Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs

@Gu3rric sophie.bouheret@exel-industries.com

Tél : 01 71 70 49 50





Pièce jointe