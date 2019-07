Exel Industries : va réorganiser ses activités de pulvérisation agricole

En France, les décisions politiques visent à réduire, voire à supprimer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture. La situation économique des sociétés du groupe EXEL Industries fabriquant des pulvérisateurs agricoles devient plus tendue, en particulier celles qui vendent majoritairement sur le marché français. Nos sociétés traversent une période de remise en cause profonde. Pour autant, grâce aux nouvelles technologies, la précision de pulvérisation permet de réduire significativement les quantités de produits phytopharmaceutiques.

Pour renforcer notre capacité d’innovation, pour organiser notre expertise et la mettre au service des agriculteurs, et pour améliorer la force de nos marques, EXEL Industries doit réorganiser ses activités de pulvérisation agricole.

Mr Guerric Ballu, Directeur Général du groupe EXEL Industries, commente :

« Accompagner la transition agroécologique impose de nous restructurer pour nous positionner en acteur majeur de l’agriculture de demain. C’est pourquoi nous regrouperons nos activités françaises sur des Centres de Compétences de production et de recherche, ce qui va impliquer la fermeture des sites de Noyers-Saint-Martin et de Saint-Denis de l’Hôtel, dont les activités seront transférées respectivement vers Beaurainville et Epernay. Ces décisions sont portées par la famille Ballu et le conseil d’administration, et sont préalablement soumises au respect de toutes les procédures légales de consultation des partenaires sociaux et de validation par les autorités administratives.

C’est un grand changement, mais ce qui ne change pas, c’est que nous restons un groupe familial français plus que jamais attaché aux valeurs humaines qui guident notre famille depuis plusieurs générations. Pleinement conscients de nos engagements, nous mettrons tout en œuvre pour accompagner dans cette transition les femmes et les hommes dont l’implication quotidienne et les compétences sont à la base du succès de notre groupe.

Nos clients agriculteurs vont faire face à des changements agronomiques, techniques et réglementaires majeurs. Grâce à cette nouvelle organisation, nous serons là pour leur offrir une pulvérisation toujours plus précise et plus simple à utiliser, et qui leur permettra de limiter leur impact environnemental et de préserver leur équilibre financier. »

L’offre commerciale sera à terme simplifiée en réduisant le nombre de nos marques et en capitalisant sur les marques internationales ou leader sur leur marché, pour les rendre plus fortes, plus lisibles et plus différenciées. Cette stratégie permettra de renforcer et dynamiser les partenariats commerciaux avec un réseau de concessionnaires impliqués : formations techniques, actions marketing, démonstrations, solutions de service...

En Grande Culture, les marques Evrard, Matrot et Berthoud proposeront une offre de produits et de services « Haut de Gamme », tandis que les marques Hardi et Tecnoma seront destinées au cœur de marché.

La Vigne Etroite sera dominée par la marque Tecnoma en tracteurs enjambeurs et en pulvérisation, complétée par CMC et les cellules de pulvérisation Berthoud. En Vigne Large et Arboriculture, Nicolas commercialisera en « Haut de Gamme », complétée par les produits Vigne Large de Berthoud, et Hardi dans le cœur de marché.

Pour les clients et concessionnaires des marques Caruelle, Seguip, Thomas, Fischer et Loiseau, dont la commercialisation sera progressivement arrêtée, nous offrirons des alternatives « Produit » et « Service » performantes s’inscrivant dans la continuité des valeurs développées par ces marques historiques.

A l’issue du calendrier légal des négociations avec les partenaires sociaux et des validations par l’Administration, les activités de production, achats, marketing produit et R&D seront regroupées dans 3 types de Centres de Compétences spécialisés en Automoteurs ou Grande Culture ou Viticulture & Arboriculture. Le site de Beaurainville sera dédié aux Automoteurs du groupe Hardi France (Matrot, Evrard et Hardi), et celui de Fère-Champenoise aux Automoteurs des marques Berthoud et Tecnoma, et aux Tracteurs Enjambeurs. Les sites de Belleville et de Norre Alslev au Danemark seront spécialisés pour le développement et la production des appareils Traînés et Portés, respectivement pour les marques Berthoud/Tecnoma et Hardi/Evrard. Enfin, toutes les compétences Viticulture & Arboriculture ainsi que les composants et le rotomoulage seront concentrés sur le Centre de Compétences d’Epernay.

Les activités industrielles des sites de Noyers-Saint-Martin (Automoteurs Matrot), de Saint-Denis de l’Hôtel (Viticulture & Arboriculture Nicolas) et de Lleida (Viticulture & Arboriculture du groupe Hardi) seront progressivement transférées dans les Centres de Compétences Industrielles du groupe.

Ces regroupements dynamiseront l’innovation et le développement de nouvelles gammes. L’optimisation et la professionnalisation de notre capacité industrielle dans les Centres de Compétences permettront de réduire les coûts de production tout en améliorant la qualité de nos pulvérisateurs.

Nos Centres de Compétences mutualiseront nos expertises en Automoteur, en Grande Culture et en Viticulture & Arboriculture et se développeront dans les nouvelles technologies telles que l’agriculture de précision, l’électronique, la robotisation, la pulvérisation confinée et l’intelligence artificielle pour la détection des plantes à traiter…

EXEL Industries a la capacité de réagir rapidement aux changements de conditions de marché. Notre stratégie d’innovation et d’internationalisation s’appuie sur des équipes performantes qui développent un relationnel fort avec nos clients et partenaires.

Nous comptons ainsi participer pleinement au défi de nourrir sainement une population mondiale qui sera de 9,7 milliards d’êtres humains en 2050, tout en assurant une agriculture compétitive, productive et respectueuse de l’environnement.

