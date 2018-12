COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 17 Décembre 2018

EXEL Industries versera 1000 € de prime exceptionnelle de solidarité

A l'initiative des membres de la famille Ballu actionnaires d'EXEL Industries et de son conseil d'administration, EXEL Industries versera une prime exceptionnelle de solidarité en faveur de ses employés aux salaires les moins élevés, comme mesure d'amélioration du pouvoir d'achat.

Cette prime, qui fait suite aux propos du Président de la République, sera d'un montant de 1000 € pour tout collaborateur français gagnant moins de 27 000 € bruts annuels. Les salariés français percevant une rémunération annuelle comprise entre 27 000 € et 36 000 € bruts se verront attribuer une prime dont le montant sera dégressif avec un plancher minimum de 100 €.

En France, 60% des employés d'EXEL Industries seront concernés.

Groupe familial et international, considérant que la solidarité dépasse les frontières, EXEL Industries élargira ce principe de prime à ses collaborateurs étrangers dans le respect des règles locales.

En France comme à l'étranger, elle sera versée dès le vote de la loi française permettant que les collaborateurs français ne paient ni impôts ni charges sociales sur cette prime.

A propos d'EXEL Industries :

Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture (leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial). La vocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d'innovation permanente et à une stratégie d'internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3 745 personnes dans 29 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only - compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

