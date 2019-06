Exel Industries : vise un CA annuel inférieur à l'année 2018

04/06/2019 | 07:51

Exel Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 348,9 ME au premier semestre 2019, en croissance par rapport à l'année dernière (343 ME au 1er semestre 2018).



Sur le premier semestre 2018-2019, la baisse du résultat opérationnel courant provient principalement de la détérioration des marges en Pulvérisation Agricole et en Arracheuses de Betteraves. Il s'inscrit à 5 ME contre 10,9 ME.



Le résultat net de la période est de 1,2ME contre 4,1ME l'année dernière, impacté par la baisse du résultat opérationnel et les charges non récurrentes.



' Notre chiffre d'affaires annuel devrait terminer à un niveau inférieur à celui de l'année dernière '.



