Exor : va céder PartnerRe à Covéa

04/03/2020 | 10:04

Exor annonce la signature d'un protocole d'accord pour la cession de sa société PartnerRe à Covéa, un des principaux assureurs mutuels français.



Dans le cadre de ce protocole d'accord, Exor recevra un montant en espèces de 9,0 milliards de dollars, plus un dividende en espèces de 50 millions de dollars à verser avant la clôture de l'opération.



Exor a réalisé l'acquisition de PartnerRe en mars 2016 après avoir payé un montant de 6,72 milliards de dollars en espèces.



Exor a réalisé pendant cette période un développement important pour PartnerRe dans la réassurance vie et santé par la croissance organique ainsi que par l'acquisition d'Aurigen.



' La performance opérationnelle de PartnerRe depuis 2016 lui a permis de verser à Exor un total de 661 millions de dollars de dividendes et d'augmenter sa valeur comptable pour les actionnaires de 510 millions de dollars à 6,57 milliards de dollars '.



