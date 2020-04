Ferrari dépiste le coronavirus pour reprendre la production

Dans le cadre de son projet "Back on Track", le personnel, les familles et les fournisseurs de Ferrari passent d'abord des tests sanguins pour vérifier s'ils sont en règle, puis reçoivent une application qui les avertit s'ils ont été en contact avec des membres du programme qui ont contracté me COVID-19. Alors que les constructeurs européens et nord-américains s'efforcent de trouver des moyens de relancer leurs activités tout en maintenant le virus hors des sites de production, le programme de Ferrari visant à tester les travailleurs et à suivre les éventuels cas de COVID-19 est scruté de près.

L'objectif est de s'assurer que seul le personnel en bonne santé reprenne le travail. Mais si quelqu'un contracte la maladie, ses proches seront avertis par l'application pour smartphone de rester à l'écart de l'usine jusqu'à ce que le feu vert leur soit donné. "Nous avons tous compris que nous ne sommes pas indestructibles", a déclaré Alberto Zanetti, responsable du syndicat UILM dans la province de Modène, au nord de l'Italie, où se trouve l'usine Ferrari de Maranello. "Les travailleurs veulent se faire tester".

Ferrari a déclaré que 500 des 4 000 travailleurs de ses usines italiennes de Maranello et de Modène avaient déjà passé des tests et que l'entreprise avait le potentiel pour en faire environ 800 par jour. "Ce dépistage nous permettra de dresser un premier tableau de l'état de santé de la population de l'entreprise testée", a déclaré le responsable des ressources humaines de Ferrari, Michele Antoniazzi, ajoutant que presque tous ceux à qui un test a été proposé avaient accepté d'en subir un.

Les tests sanguins permettent de savoir si un employé est en bonne santé ou s'il est susceptible d'être infecté. Dans le second cas, ils ont ensuite besoin d'un test par écouvillonnage pour confirmer s'ils sont effectivement porteurs du COVID-19. Dans le cadre de ce programme, Ferrari accordera également une couverture d'assurance spécifique aux personnes hospitalisées après un test positif et organisera un hébergement temporaire et une assistance médicale pour toute personne devant s'isoler.

Pour l'instant, les usines de Ferrari restent fermées, de même que d'autres entreprises en Italie jugées non essentielles. Mais le constructeur automobile affirme que son programme élaboré avec des virologues contribuera à offrir un environnement de travail sûr dès que les restrictions seront assouplies.

Anonymat Garanti

Le patron du syndicat, Alberto Zanetti, a déclaré que l'objectif était de protéger les différentes unités de production contre la propagation du virus et qu'il s'attendait à ce que plus de 90% des employés passent des tests. "D'autres entreprises nous appellent pour voir comment cela fonctionne", a-t-il indiqué à Reuters. Ferrari n'a produit qu'un peu plus de 10 000 de ses voitures de sport de luxe l'année dernière. Son initiative pourrait donc ne pas être facilement transférée aux grands constructeurs automobiles qui produisent des millions de véhicules par an.

Cependant, le président de Ferrari, John Elkann, est également président du géant de l'automobile Fiat Chrysler (en cours de rapprochement avec Peugeot) et il a déclaré que Ferrari partagerait les résultats du projet. Exor, la société holding de la famille italienne Agnelli, contrôle les deux sociétés. Gaetano Gargiulo, qui travaille dans le département R&D de Maranello, a passé le test sanguin. "Je l'ai fait tôt le matin et à 16 heures, j'avais reçu la réponse sur mon portable", a déclaré Gargiulo, qui fait également partie d'un groupe de sécurité interne désigné par ses collègues. "J'étais très heureux de le faire, pour moi et ma famille. Je sais que de nombreux collègues s'efforcent de le faire le plus rapidement possible".

M. Gargiulo est également optimiste quant à l'adoption par ses collègues de l'application pour smartphone lors de son lancement. "Les gens voient cela comme une chose positive. Comme ils ont accepté de faire un test sanguin, ils utiliseront également l'application", a-t-il déclaré. L'application de Ferrari s'inscrit dans le cadre d'une initiative européenne appelée "Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing" (PEPP-PT), qui vise à suivre les chaînes de transmission de COVID-19 sans porter atteinte à la vie privée des personnes

L'application Ferrari a été développée par la start-up technologique Bending Spoons à Milan, la même entreprise choisie par le gouvernement italien pour créer une plateforme nationale de traçage dans le cadre des efforts visant à lever le verrouillage national. M. Antoniazzi a déclaré que l'application ne suivrait que les contacts que les utilisateurs ont eus avec d'autres personnes dans le cadre du projet en utilisant la technologie Bluetooth et n'enregistrerait pas les mouvements. Les données collectées seront également gérées par une société extérieure à Ferrari. "L'anonymat des personnes sera garanti et donc leur vie privée".