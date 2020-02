La valeur du jour en Europe - EXOR : belle plus-value en vue en cas de cession de PartnerRe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Exor (+5,56% à 74,08 euros) affiche la plus forte progression de l’indice italien FTSE MIB grâce à l’annonce de discussions en vue de la cession du réassureur, PartnerRe. Dans un bref communiqué, la holding financière de la famille Agnelli confirme que des discussions exclusives ont lieu avec Covéa en vue d’une vente, qui serait réglée en numéraire. Selon le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier, PartnerRe serait valorisé environ 9 milliards de dollars dans le cadre de cette transaction.Disposant de plus de 10 milliards d'euros en cash, Covéa a les moyens de ses ambitions.Exor avait racheté le réassureur pour 6,9 milliards de dollars en 2015.Sur les 9 premiers mois de 2019, PartnerRe a enregistré une progression de 45% des revenus à 5,9 milliards de dollars. Le bénéfice net, part du groupe, s'est lui élevé à 998,1 millions de dollars contre une perte de 100,78 millions de dollars sur les 9 premiers mois de 2018."Ces discussions sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur une transaction", a indiqué Exor.La holding financière a ajouté qu'elle s'abstiendrait de tout autre commentaire jusqu'à ce que le résultat final des discussions soit connu.Cette acquisition permettrait à Covéa de se diversifier en réduisant sa dépendance à l'assurance dommages en France et en se renforçant dans le secteur rentable de la réassurance et à l'international.