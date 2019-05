Exor : S&P analyse les répercussions du projet Renault/FCA

30/05/2019 | 12:09

S&P Global Ratings estime qu'une fusion de FCA avec Renault pourrait augmenter les flux de dividendes et la flexibilité financière d'Exor.



La flexibilité financière d'Exor, basée aux Pays-Bas, pourrait s'améliorer à la suite de la fusion de Fiat Chrysler (FCA; BB + / Positive / B) et de Renault (BBB / Negative / A-2) indique S&P. Exor détient environ 30% du capital de FCA.



En supposant que Renault accepte la proposition, S&P indique qu'Exor réduira ses droits de vote dans la nouvelle entité à environ 14%. Exor recevrait également environ 725 millions d'euros de dividendes extraordinaires afin de neutraliser l'écart de valorisation entre FCA et Renault.



' Il recevrait également 30% de la filiale de FCA, Comau, sous forme d'actions ou bien un dividende supplémentaire d'environ 70 millions d'euros si la scission de Comau ne se produit pas '.



' Exor recevra également un dividende extraordinaire d'environ 600 millions d'euros de la part de FCA relatif à la vente de Magneti Marelli à Calsonic Kansei, à verser au deuxième trimestre 2019 '.



' À ce stade, nous n'avons aucune visibilité sur la manière dont Exor prévoit d'utiliser le produit si l'opération est conclue ' indique S&P.



' Fin 2018, FCA représentait le deuxième investissement en importance dans le portefeuille d'Exor, représentant environ 28% de ses actifs, après PartnerRe avec 32% et suivi de Ferrari avec environ 19%. La valeur de l'actif net d'Exor au 31 décembre 2018 était d'environ 20 milliards de dollars ' rajoute S&P.



