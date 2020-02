Explosifs et Produits Chimiques : Avis de convocation à l'Assemblée Générale des porteurs de parts de fondateurs du 24 février

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 6 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, désigne, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi précitée du 23 janvier 1929, [●] en qualité d'expert chargé d'évaluer le taux de conversion et le prix de rachat des parts de fondateur, conjointement avec le cabinet Ledouble, expert désigné par la Société, avec les pouvoirs et la mission prévus par les articles 4 et 5 du décret précité.

Le cabinet Ledouble est commissaire aux comptes et Mme Agnès Piniot est commissaire aux comptes et expert inscrite près la Cour d'appel de Paris.

L'acquisition d'E.J Barbier par 4 Décembre SAS reste soumise à un certain nombre de conditions suspensives, au nombre desquelles l'obtention d'autorisations réglementaires en France et à l'étranger, l'obtention d'autorisations au titre du contrôle des concentrations ainsi que la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'EPC aux fins de se prononcer sur le rachat et/ou la conversion des parts de fondateur dans les conditions et à un prix ou selon une parité d'échange fixés à dire d'experts conformément à l'article 8

d'évaluer le prix de rachat et le taux de conversion des parts de fondateur conjointement avec l'expert désigné par la Société6.

La présente Assemblée est appelée à se réunir, sur deuxième convocation, à l'effet de désigner un expert chargé d'évaluer le taux de conversion et le prix de rachat des parts de fondateur, conjointement avec l'expert désigné par la Société (1èrerésolution).

Il appartiendra aux porteurs de parts de formuler des propositions quant au nom de l'expert à désigner. Celui-ci doit être choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur une des listes établies dans les ressorts de cour d'appel ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.

Le bureau de l'Assemblée générale des porteurs de parts sera chargé de recueillir ces propositions. Les experts ainsi proposés seront successivement soumis au vote de l'Assemblée (dans l'ordre décidé par le bureau) jusqu'à la désignation d'un expert à la majorité requise.

Si aucun expert n'a pu être désigné à l'issue du vote de l'Assemblée, une troisième assemblée devra être convoquée à cet effet. A défaut de désignation d'un expert à l'issue de cette troisième Assemblée, la Société demandera au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner un expert, conformément à l'article 3 du décret n°67-452 du 6 juin 1967.

Il sera également demandé à l'Assemblée générale d'élire un représentant de la masse des porteurs de parts de fondateur. Ce représentant aura pour mission d'être l'interlocuteur de l'expert désigné ci-avant par les porteurs de parts de fondateur pour les besoins de l'évaluation des parts conjointement avec l'expert désigné par le Conseil d'administration de la Société. (2èmerésolution).

Il appartiendra aux porteurs de parts de formuler des propositions quant au nom du représentant à désigner. Le bureau de l'Assemblée générale des porteurs de parts sera chargé de recueillir ces propositions. Les représentants de la masse des porteurs de parts de fondateur ainsi proposés seront successivement soumis au vote de l'Assemblée jusqu'à la désignation d'un représentant à la majorité requise.

Dans l'hypothèse où l'Assemblée ne parviendrait pas à désigner un représentant de la masse des porteurs de parts de fondateur pour les besoins de l'expertise, cela sera sans conséquence sur la suite du processus de rachat et de conversion des parts de fondateur.

Modalités de participation des porteurs de parts de fondateur à l'Assemblée

Tout porteur de parts de fondateur sera admis à l'Assemblée quel que soit le nombre de ses parts.

Il sera justifié du droit de participer à l'Assemblée par l'enregistrement des titres au nom du porteur de parts de fondateur ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, deux (2) jours ouvrés au moins, zéro

6Si la masse des porteurs de parts de fondateur n'a pas de représentant, l'assemblée générale des porteurs de parts est convoquée pour désigner un expert, choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur une des listes établies dans les ressorts de cour d'appel ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux (Art. 3 d. 6 juin 1967). L'expert désigné par la Société et celui désigné par l'assemblée des porteurs de parts disposent d'un délai de deux mois à compter de la désignation du dernier d'entre pour établir leur rapport sur le prix de rachat et/ou le taux de conversion des parts. S'ils n'ont pu parvenir à une conclusion commune dans ce délai de deux mois, ils font choix d'un troisième expert qui est chargé de la même mission et dispose des mêmes droits d'investigation. A défaut d'accord sur ce choix, ce troisième expert est désigné à la demande du plus diligent des deux premiers, par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à la société ainsi que, s'il en existe, aux représentants de la masse des porteurs de parts. Le troisième expert doit remettre son rapport dans le délai d'un mois. Les honoraires des experts et les frais d'expertise sont à la charge de la société (Art. 5 D. 6 juin 1967).

