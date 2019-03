Explosifs et Produits Chimiques : Important contrat pour EPC Démolition en région parisienne

Paris, le 12 mars 2019,

Démolition autour d'une centrale thermique

Le groupe EPC à travers ses filiales ATD et OCCAMAT réalise actuellement le démantèlement des installations périphériques d'une importante centrale thermique

située en région parisienne.

Cette opération attribuée par un des acteurs majeurs de l'énergie, consiste à désamianter et démanteler les installations d'alimentation en charbon et les process

industriels de traitement des suies et des fumées (hors cheminées) de cette centrale thermique désaffectée depuis plusieurs années.

Les travaux qui ont démarré récemment s'élèvent à près de 8 millions d'Euros et doivent durer 2 ans, mobilisant une équipe de 5 ingénieurs à temps plein et plus de 50 opérateurs.

Le démantèlement va générer 12 000 tonnes de ferraille qui seront revalorisées à proximité du chantier. Une exigence particulière est demandée sur le suivi et la

traçabilité des déchets afin de permettre leur recyclage dans des conditions optimales.