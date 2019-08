EXXON MOBIL : dévoile un deuxième trimestre supérieur aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Exxon Mobil a affiché, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice net en repli de 21% à 3,13 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 73 cents, ce qui est supérieur aux attentes du marché (66 cents). Quant au chiffre d’affaires, il s'est replié de 6% à 69,1 milliards de dollars. Il reste toutefois supérieur aux attentes (65,2 milliards de dollars). "Nous continuons à faire des progrès significatifs dans la réalisation de nos plans de croissance à long terme ", a déclaré Darren W. Woods, président du conseil et chef de la direction d'ExxonMobil."Notre nouveau vapocraqueur de la côte américaine du golfe du Mexique dépasse de 10 % sa capacité nominale, moins d'un an après son démarrage. Notre production de liquides en amont a augmenté de 8 % par rapport à l'an dernier, grâce à la croissance dans le bassin Permien, et nous nous préparons à démarrer la phase 1 du développement de Liza au Guyana, où les ressources récupérables estimées ont atteint plus de 6 milliards de barils d'équivalent pétrole", a-t-il ajouté.