Exxon Mobil : ExxonMobil, conjointement avec Albemarle, crée la plateforme Galexia™, une suite transformatrice de services et de catalyseurs d'hydrotraitement

ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC et Albemarle Corporation ont annoncé aujourd’hui une suite d’hydrotraitement transformatrice de solutions de catalyseurs et de services pour l’industrie du raffinage, baptisée plateforme Galexia™. La plateforme améliore la façon de faire les choses, garantit que les exigences des clients sont mieux satisfaites à chaque stade de la chaîne de valeur.

Grow with the Galexia™ hydroprocessing platform (Graphic: Business Wire)

« Les raffineurs exigent non seulement des produits supérieurs, mais aussi de meilleures opportunités de créer de la valeur et d’optimiser leurs opérations », a commenté Dan Moore, président d’ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC. « Grâce à la suite de solutions unique et complète que constitue la plateforme Galexia, nous sommes déterminés à aider nos clients à augmenter leurs niveaux de productivité dans un environnement de plus en plus compétitif. »

En exploitant exclusivement l’expérience technique, le savoir-faire opérationnel de raffinerie et les nombreuses années de succès des deux sociétés, les utilisateurs obtiennent un accès à des catalyseurs d’hydrotraitement à la pointe du progrès et à notre expérience approfondie en optimisation des charges de catalyseur. La plateforme Galexia va au-delà des offres de produits traditionnelles pour aider les raffineurs à optimiser leur rendement et leur efficacité en analysant les opérations et en identifiant les opportunités d’extraire une valeur supplémentaires dans l’usine.

« La plateforme Galexia générera une forte valeur car nous combinons les forces complémentaires d’années de développement de catalyseurs et de connaissances des applications avec une expérience unique en exploitation de raffinerie », a déclaré Raphael Crawford, président d’Albemarle Catalysts. « Nous sommes prêts à collaborer avec nos clients pour exploiter le plein potentiels de l’activité de catalyseurs. »

La collaboration entre ExxonMobil et Albemarle met à profit et renforce leur relation à long terme dans le domaine de l’hydrotraitement spécialisé. Les clients bénéficieront ainsi d’un accès à des solutions de prétraitement et de déparaffinage combinées via un seul partenaire fournissant une expérience de propriétaire/opérateur de raffinerie et en catalyseurs.

Ensemble, les deux sociétés ont développé et commercialisé les catalyseurs Celestia et Nebula, qui optimisent le rendement et les marges bénéficiaires des hydrocraqueurs et des unités d’hydrotraitement de distillat du monde entier. La technologie STAX® d’Albemarle peut optimiser des combinaisons de catalyseurs Nebula, Celestia et MIDW™, démontrant un rendement inégalé sous les conditions de traitement les plus difficiles et dégageant une valeur au-delà de l’unité d’hydrotraitement rendue possible grâce aux connaissances d’ExxonMobil en matière d’exploitation.

À propos d’ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC

Les catalyseurs exclusifs de pointe d’ExxonMobil et ses technologies de traitement avantageuses aident les raffineurs et les fabricants de produits pétrochimiques d’augmenter leur capacité, de réduire leurs coûts, d’améliorer leurs marges, de réduire leurs émissions et d’exploiter des installations sûres, fiables et efficaces. Êtes-vous prêts à obtenir de meilleurs résultats pour satisfaire vos besoins en matière de raffinage, de gaz et de produits chimiques ? Rendez-vous sur www.catalysts-licensing.com.

À propos d’ExxonMobil

ExxonMobil, la plus grande société d’énergie internationale cotée en Bourse, fait appel à la technologie et à l’innovation pour contribuer à répondre aux besoins énergétiques croissants de la planète. ExxonMobil, qui détient l’inventaire de ressources numéro un de l’industrie pétrolière, est l’une des plus grosses entreprises de raffinage et de commercialisation de produits pétroliers, et sa société de produits chimiques est l’une des plus importantes au monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exxonmobil.com ou suivez-nous sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/exxonmobil.

À propos d’Albemarle

Albemarle Corporation, qui a son siège à Charlotte, en Caroline du Nord, est une société de spécialités chimiques mondiale qui occupe des positions dominantes en matière de catalyseurs de raffinage, de brome et de lithium. Nous alimentons le potentiel d’entreprises dans bon nombre des industries les plus importantes et les plus critiques du monde, de l’énergie et des communications au transport et à l’électronique. En travaillant aux côtés de nos clients, nous développons des solutions personnalisées à valeur ajoutée qui les rendent plus compétitifs. Nos solutions combinent une technologie et des ingrédients de premier ordre aux connaissances et au savoir-faire de notre équipe extrêmement expérimentée et talentueuse d’opérateurs, de scientifiques et d’ingénieurs.

Découvrir et mettre en œuvre des solutions durables nouvelles et améliorées axées sur la performance est ce qui nous motive tous. Nous pensons au-delà du statu quo pour générer des innovations qui créent une valeur durable. Albemarle emploie environ 5 400 personnes et sert des clients dans environ 100 pays. Nous publions régulièrement des informations sur www.albemarle.com, y compris des notifications d’évènements, des actualités, notre performance financière, des présentations et des webdiffusions d’investisseurs, des rapprochements hors PCGR, des dépôts auprès de la SEC ainsi que d’autres informations concernant notre société, ses activités et les marchés qu’elle dessert.

