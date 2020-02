Exxon Mobil : La nouvelle plateforme en ligne InFocus™ d'ExxonMobil vise à optimiser les performances des installations, augmenter l'efficacité opérationnelle et minimiser les interruptions de production

ExxonMobil a annoncé aujourd’hui qu’ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC avait lancé sa plateforme InFocus™ en ligne pour aider les clients à optimiser les performances des installations, augmenter l’efficacité opérationnelle et minimiser les interruptions de production. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser des données sécurisées en temps quasi réel pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées et collaborer plus facilement avec le support technique d’ExxonMobil. Après des tests et essais effectués par des adopteurs précoces, la plateforme a déjà été entièrement déployée dans de multiples installations.

« Nos clients font l’objet d’une pression croissante pour améliorer leur rentabilité et leur efficacité », a déclaré Dan Moore, président d’ExxonMobil Catalysts and Licensing. « Notre plateforme InFocus nous permettra de disposer d’un aperçu plus approfondi de leurs opérations et de faire des recommandations concrètes sur les moyens d’optimiser les performances des installations et de minimiser les interruptions. La visualisation des données communes de la plateforme améliore la collaboration entre l’exploitant et les experts d’ExxonMobil. L’accès à l’expertise technique et aux conseils de confiance définit notre expérience client. Cette technologie améliore cette valeur et nous sommes ravis de pouvoir la proposer à nos clients. »

Tirant parti de plus d’un siècle d’expérience et de leadership dans le domaine des raffineries et des usines chimiques, la plateforme InFocus basée sur le cloud propose actuellement deux solutions.

L’outil prédictif permet aux utilisateurs de tester rapidement et à moindre coût l’impact des matières de base et des changements opérationnels sur les rendements et la qualité des produits lubrifiants. Élaboré à partir des années d’expertise et d’expérience dont bénéficie ExxonMobil, l’outil peut également être réglé pour correspondre aux performances réelles de l’unité, fournissant des données précieuses qui permettent aux utilisateurs d’évaluer la souplesse des flux, d’optimiser la gamme des produits et de maximiser la valeur opérationnelle.

Le modèle d’optimisation des produits lubrifiants en ligne InFocus comprend les modules technologiques « lube hydrocracker » (LHDC) (hydrocraqueur de lubrifiant) et le module MSDW™ de déparaffinage, qui peuvent fonctionner séparément ou être accouplés. Chaque module permet de prédire les performances des processus ainsi que les rendements et qualités des produits en fonction de variables d’exploitation clés telles que la température moyenne du réacteur, la vitesse spatiale, la pression, le point de coupure du fractionnement du produit et l’efficacité de la séparation.

L’outil InFocus de surveillance des unités offre des informations techniques opportunes pour améliorer la performance des processus. S’appuyant sur l’ensemble de l’expérience technique et opérationnelle d’ExxonMobil, l’outil de surveillance offre aux utilisateurs un accès plus facile à l’expertise d’ExxonMobil, une identification précoce des problèmes d’exploitation potentiels et des analyses plus pertinentes.

Les catalyseurs exclusifs de pointe d’ExxonMobil, ses solvants de traitement des gaz et ses technologies de traitement avantageuses aident les raffineries, les fabricants de produits pétrochimiques et les entreprises de traitement du gaz à augmenter leur capacité, réduire leurs coûts, améliorer leurs marges, réduire leurs émissions et gérer leurs installations de manière sûre, fiable et efficace. Êtes-vous prêts à obtenir de meilleurs résultats pour satisfaire vos besoins en matière de raffinage, de gaz et de produits chimiques ? Regardez notre vidéo

