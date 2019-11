Exxon Mobil : La valeur du jour à Wall Street EXXON MOBIL a limité la casse au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Exxon Mobil gagne 2,65% à 69,358 dollars à Wall Street, soutenu par des résultats moins dégradés que prévu et la hausse de sa production d'hydrocarbures au troisième trimestre. A l'image des autres majors, Shell, BP, Total ou encore Chevron, le groupe américain a vu ses bénéfices fondre cet été en raison de la faiblesse des cours du brut et du ralentissement de la demande qui pèse sur les marges dans l'aval et la chimie. Pour autant, les analystes s'attendaient à pire. Le bénéfice net de la première compagnie pétrolière privée a reculé de 49% à 3,17 milliards de dollars.Le bénéfice par action est ressorti à 75 cents, alors que Wall Street escomptait 67 cents.Le chiffre d'affaires a reculé, passant de 76,6 à 65 milliards.En revanche, la production d'hydrocarbures a progressé d'environ 3% sur la période, à 3,89 millions de barils par jour.