Exxon Mobil : ne veut plus du contrat du siècle

Exxon Mobil cherche à céder sa participation dans le plus important gisement pétrolier d'Azerbaïdjan, qualifié de "contrat du siècle" dans le cadre du recentrage de ses activités, révèle Reuters de sources bancaires et du secteur. Selon l'agence de presse, la major américaine espère obtenir jusqu'à deux milliards de dollars de la vente de ses 6,8% dans le gisement Azeri-Chirag-Gunashli (ACG), situé dans la mer Caspienne.Si Exxon se retire du gisement ACG, Chevron deviendrait le seul groupe américain encore présent sur le projet avec une participation de 9,57%, contre 9,3% pour le japonais Inpex, 7,3% pour le norvégien Equinor, 25% pour Socar et 30,4% pour le britannique BP, rapporte Reuters.