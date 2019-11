ExxonMobil : BPA trimestriel meilleur que prévu

01/11/2019 | 13:13

ExxonMobil publie un bénéfice net divisé par deux (-49%) à 3,17 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2019, soit 75 cents par action, là où le consensus de marché n'espérait qu'un BPA de 67 cents environ.



Dans son activité amont (exploration et production), le groupe énergétique revendique une production de 3,9 millions de barils équivalent pétrole par jour sur la période, en augmentation de 3% en comparaison annuelle.



'La compétitivité de notre portefeuille s'est encore renforcée avec la cession d'actifs non stratégiques, atteignant près du tiers de notre objectifs 2021 de 15 milliards de dollars', indique le PDG Darren Woods.



