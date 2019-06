ExxonMobil : a terminé l'agrandissement d'une raffinerie

12/06/2019 | 14:52

Le groupe ExxonMobil annonce ce mercredi avoir achevé l'agrandissement de sa raffinerie de Singapour, ce qui lui permettra d'améliorer sa production d'huiles EHC Group II.



'Cette expansion permettra aux clients de mélanger des lubrifiants répondant à des spécifications plus strictes, de réduire les émissions, d'économiser du carburant et d'améliorer les performances à basse température. Les clients réaliseront des économies de coûts à court et à long terme grâce à l'optimisation et à la reformulation des mélanges', explique ExxonMobil.





