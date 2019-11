ExxonMobil : accord de développement avec FuelCell Energy

06/11/2019 | 15:03

ExxonMobil et FuelCell Energy annoncent un nouvel accord de développement conjoint étendu pour deux ans, pour renforcer la technologie des piles à combustibles à carbonate visant à capturer le dioxyde de carbone des sites industriels.



L'accord, d'une valeur allant jusqu'à 60 millions de dollars, concentrera ses efforts sur l'optimisation de la technologie coeur, l'intégration du processus d'ensemble et le déploiement à grande échelle de solutions de capture de carbone.



Le géant pétro-gazier américain précise qu'il étudie des options pour mener, sur l'un de ses sites opérationnels, un test pilote de solution de capture de carbone par pile à combustible de prochaine génération.



