ExxonMobil : accord de long terme avec Linde à Singapour

25/06/2019 | 15:36

Linde annonce ce mardi la signature d'un accord à long terme avec ExxonMobil pour soutenir l'expansion de son complexe de production intégré de Singapour, un projet représentant plusieurs milliards de dollars.



'Il s'agira du plus important contrat de vente de gaz de l'histoire du nouveau groupe Linde et des entreprises qui l'ont précédé', souligne le géant du gaz industriel, issu de la fusion récente entre l'allemand Linde et l'américain Praxair.



Linde va investir 1,4 milliard de dollars pour étendre son complexe de gazéification existant à Jurong Island, l'intégrant au projet du groupe pétro-gazier pour produire et lui fournir du gaz synthétique et d'hydrogène supplémentaire.



