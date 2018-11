ExxonMobil : bat le consensus au 3e trimestre

02/11/2018 | 13:33

ExxonMobil publie un bénéfice net en augmentation de 57% à 6,24 milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, soit un BPA de 1,46 dollar par action, alors que le consensus espérait en moyenne 1,22 dollar.



La contribution de l'amont (exploration et production) a grimpé de 170% à 4,23 milliards, malgré une baisse de 2% de la production à 3,8 millions de barils équivalent pétrole par jour, tandis que celle de l'aval (raffinage et commercialisation) a augmenté de 7% à 1,64 milliard.



ExxonMobil revendique un cash-flow des activités et ventes d'actifs de 12,6 milliards de dollars (dont 1,5 milliard de recettes de ventes d'actifs) et des dépenses en capital et exploration de 6,6 milliards, en hausse de 10% en comparaison annuelle.



