ExxonMobil : consensus battu au 2e trimestre

ExxonMobil publie un bénéfice net en baisse de 21% à 3,13 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2019, soit 73 cents par action, là où le consensus de marché n'espérait qu'un BPA de 69 cents environ.



Dans son activité amont (exploration et production), le groupe énergétique revendique une production de 3,9 millions de barils équivalent pétrole par jour sur la période, en augmentation de 7% en comparaison annuelle.



'Nous continuons de faire des progrès significatifs vers la réalisation de nos plans de croissance à long terme', indique le PDG Darren Woods, les dépenses en exploration et en capital ayant augmenté de 22% sur des investissements dans le Bassin Permien.



