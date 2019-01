ExxonMobil : début d'un forage de puits en Guyana

07/01/2019 | 11:55

ExxonMobil annonce commencer le forage du puits d'exploration Haimara-1, au large des côtes de la Guyana, le premier des deux puits prévus en ce mois de janvier. Il est foré par le navire Stena Carron à 31 km à l'est de la découverte Pluma-1.



Le navire Noble Tom Madden doit quant à lui creuser le second puits, Tilapia-1, à environ cinq km à l'ouest de la découverte Longtail-1 dans la zone Turbot qui 'offre des options de développement significatives'.



Le géant pétro-gazier américain ajoute progresser dans le développement de la phase 1 de Liza, qui est entrée dans sa phase d'exécution pic et dont la production de pétrole doit démarrer au début de l'année 2020.



