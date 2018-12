ExxonMobil : estimations rehaussées sur le bloc Stabroek

03/12/2018 | 15:07

ExxonMobil annonce rehausser son estimation de ressources recouvrables découvertes sur le bloc Stabroek à plus de cinq milliards de barils équivalent pétrole, à comparer à plus de quatre milliards en estimation précédente.



Le géant pétro-gazier américain justifie ce relèvement par une dixième découverte au large des côtes de de la Guyana avec le puits Pluma-1, ainsi que par une évaluation supplémentaire des découvertes précédentes.



Pour mémoire, le bloc Stabroek couvrant 26.800 km est opéré par Esso Exploration and Production Guyana Limited, filiale locale d'ExxonMobil, qui détient 45% d'intérêts aux côtés de Hess Guyana Exploration Ltd (30%) et CNOOC Nexen Petroleum Guyana Limited (25%).



