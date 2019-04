ExxonMobil : investissement sur le complexe de Singapour

02/04/2019 | 13:59

ExxonMobil annonce avoir pris la décision finale pour un investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'expansion de son complexe de Singapour, pour convertir des produits pétroliers en essences et lubrifiants à plus forte valeur.



'Le projet, qui va mettre à profit des technologies propriétaires, l'intégration et de la taille du site, va augmenter significativement le potentiel de bénéfices de ses activités aval et chimiques', affirme le géant énergétique américain.



Les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction ont été octroyés à Técnicas Reunidas et à Wood Group, et un accord commercial de long terme est en discussions avec Linde. Le lancement est prévu pour 2023.



