ExxonMobil : nouvelle découverte au large de la Guyane

16/09/2019 | 14:33

ExxonMobil a annoncé aujourd'hui avoir fait une nouvelle découverte de pétrole sur le puits de Stabroek Block au large de la Guyane, dans le puits Tripletail-1 de la région de Turbot.



Cette découverte s'ajoute aux ressources précédemment annoncées de plus de 6 milliards de barils sur le bloc de Stabroek.



Une fois les opérations terminées à Tripletail, le navire Noble Tom Madden va forer le puits Uaru-1, situé à environ 10 km à l'est du champ de Liza.



' Cette découverte permet de mieux évaluer le développement de la région de Turbot ', a déclaré Mike Cousins, vice-président directeur de l'exploration chez ExxonMobil.



' En collaboration avec nos partenaires, ExxonMobil déploie des capacités de pointe pour identifier des projets pouvant être développés de manière efficace et rentable.'



