ExxonMobil : nouvelle production de polyéthylène au Texas

24/07/2019

ExxonMobil a annoncé avoir démarré la production d'une nouvelle ligne de polyéthylène haute performance dans son usine de Beaumont, au Texas.



Cela permet d'augmenter la capacité de production de l'usine de 65%, soit 650 000 tonnes par an, ce qui porte la capacité du site à près de 1,7 million de tonnes par an.



Ces investissements de plusieurs milliards de dollars contribueront à répondre à la forte croissance de la demande mondiale de polyéthylène, en particulier de produits haute performance utilisés pour les emballages liquides et alimentaires, les liners de construction et les films agricoles.



' Nos produits uniques en polyéthylène offrent à nos clients de meilleures performances en termes de performances, notamment en termes de robustesse et de facilité de traitement, par rapport aux produits de base ' a déclaré Karen McKee, présidente de ExxonMobil Chemical Company.



